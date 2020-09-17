Türkiye'nin en havalı 10 kasabası... Tası tarağı toplayıp yerleşmek isteyeceksiniz

Dopdolu bir hafta sonu kaçamağı için en doğru adres… Peki iki günlük bir Amasra gezisine neler sığdırılır? Öncelikle Küçük Liman’daki çay bahçelerinde çayınızı kahvenizi içip manzaranın tadını çıkarmalısınız. Bu bölge özellikle gündüzleri kadar akşamları da keyifli ve eğlenceli… Gün batımını seyretmek istiyorsanız burası çok ideal… Harikalar fotoğraflar çekeceksiniz… Sonraki durağınız ise Küçük Liman’daki ‘Direkli Kaya’ olmalı… Eskiden Kraliçe Amatris’in deniz hamamı olan bu antik havuz, mermer iskelesi ve kayaya oyulu basamaklarıyla görülmeye değer. Eğer tarihe meraklıysanız, Arkeoloji Müzesi’ne uğramayı da ihmal etmeyin. Müzede Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı eserlerini görebilirsiniz.