Türkiye'nin en büyük buzulu: Cilo Dağları... Yerli ve yabancı doğaseverleri ağırlıyor

"İnşallah süreç düzeldikçe buraya daha çok dağcı gelecek. Buranın milli park ilan edilmesi bölge ve ülkemiz için büyük önem arz ediyor. Bundan mutluluk duyduk. Burası doğa harikası bir yer. Bölgemiz aynı anda birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak potansiyele sahip. Burada aynı anda dört mevsimi yaşayabiliyoruz. Bir taraf kar ve buzulla kaplıyken bir taraf da çiçeklerle bezenir. Hakkari'nin gelecek yıllarda doğa sporları merkezi haline geleceğini umut ediyoruz"