MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriTürkiye'nin en büyük buzulu: Cilo Dağları... Yerli ve yabancı doğaseverleri ağırlıyor
GeriSeyahat Türkiye'nin en büyük buzulu: Cilo Dağları... Yerli ve yabancı doğaseverleri ağırlıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 19 Ekim 2020 - 12:46 | 

Türkiye'nin en büyük buzulu: Cilo Dağları... Yerli ve yabancı doğaseverleri ağırlıyor

Hakkari'de milli park ilan edilerek turizme kazandırılan Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi olan Uludoruk'un yer aldığı Cilo Dağları'nın eteklerinde bulunan Türkiye'nin en büyük buzulları, profesyonel dağcılar ile yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Hakkari'de eşsiz manzarası ve doğal parkurlarıyla öne çıkan Cilo Dağları'ndaki buzullar, bölgede güven ortamının tesis edilmesiyle birçok ilin yanı sıra çeşitli ülkelerden kente gelen doğaseverleri ve dağcıları da ağırlıyor.

2
Abone Olgoogle-news

Hakkari ile Yüksekova arasında kalan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararı kapsamında "Milli Park" ilan edilen Cilo Dağları vadileri, yüksek rakımlı zirveleri, kar sularıyla oluşan şelaleleri ve buzullarıyla, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi.

3
Abone Olgoogle-news

Ziyaretçilerin gözde yerlerinden olan Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi 4 bin 135 rakımlı "Uludoruk" ile eteklerindeki buzulları gezen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, bölgede saklı kalan eşsiz güzellikleri keşfetme imkanı buluyor.

4
Abone Olgoogle-news

Birçok ilin yanı sıra yurt dışından gelen doğa tutkunları ve dağcılar da Cennet Cehennem Vadisi ve Mergan Yaylası'nda doğa yürüyüş yapıp, Türkiye'nin en büyük buzuluna tırmanarak kentin tanıtımına katkı sağlıyor.

5
Abone Olgoogle-news

Aralarında Ukraynalı dağcıların da bulunduğu bir grup doğasever, Cilo buzullarına tırmandı, gitar çalıp şarkı söyledi.

6CİLO DAĞLARINI GÖRMEK BENİM HAYALİMDİ
Abone Olgoogle-news

"CİLO DAĞLARI'NI GÖRMEK BENİM HAYALİMDİ"

Ukraynalı dağcı Oksana Korin, yaptığı açıklamada, Avrupa'nın birçok bölgesini gezdiğini ancak Türkiye'nin hepsinden farklı doğa harikası güzelliklere sahip olduğunu belirtti.

7
Abone Olgoogle-news

Türkiye'yi diğer ülkelerden farklı kılan özeliklerinin insanı, dağları, yemekleri ve doğal güzellikleri olduğunu ifade eden Korin, "Hakkari, görmek istediğim yerlerden biriydi. Özellikle Cilo Buzullarını görmek en özel kısımdı.

8
Abone Olgoogle-news

Cilo Dağlarını görmek benim rüyamdı, şu an hayalimi gerçekleştiriyorum. İlk kez buzulları bu kadar yakından görme şansı yakaladım. Buzullar tahmin ettiğimden daha büyük. Önümüzdeki yazın ailemle buraya gelip kamp kurmak istiyorum" diye konuştu.

9MİLLİ PARK İLAN EDİLMESİ ÖNEMLİ
Abone Olgoogle-news

"MİLLİ PARK İLAN EDİLMESİ ÖNEMLİ"

Hakkari Üniversitesi Öğretim Görevlisi Murat Adıyaman da bölgede 4 büyük buzulun olduğunu söyledi. Cilo Dağları ve buzullarının hem ülkedeki hem de yurt dışından birçok dağcının görmeyi hayal ettiği bir yer olduğunu dile getiren Adıyaman, şunları kaydetti:

10
Abone Olgoogle-news

"İnşallah süreç düzeldikçe buraya daha çok dağcı gelecek. Buranın milli park ilan edilmesi bölge ve ülkemiz için büyük önem arz ediyor. Bundan mutluluk duyduk. Burası doğa harikası bir yer. Bölgemiz aynı anda birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak potansiyele sahip. Burada aynı anda dört mevsimi yaşayabiliyoruz. Bir taraf kar ve buzulla kaplıyken bir taraf da çiçeklerle bezenir. Hakkari'nin gelecek yıllarda doğa sporları merkezi haline geleceğini umut ediyoruz"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi