Türkiye’nin en büyük blok ormanlarını barındıran Yenice’de sonbahar güzelliği

Çevreleri 2 ila 7 metre, boyları ise 18 ila 30 metre arasında değişen Istranca meşesi, Türk fındığı, porsuk, Kafkas ıhlamuru, dağ karaağacı ve akça ağaçlarıyla Yenice ormanları sonbaharın gelişiyle birlikte oluşturduğu birbirinden güzel renk cümbüşü ile adeta bir açık hava müzesi haline gelirken, konuklarını bu etkileyici doğa parçasının hemen hemen tüm güzelliklerinin sergilendiği müthiş bir maceraya davet ediyor.