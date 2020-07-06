Türkiye'nin el değmemiş saklı güzelliği... Plajı Maldivler'i aratmıyor
Çok uzun zamandır Bademli Köyü’ne gitmek istiyordum ama bir türlü fırsatını bulamadım. İzmir ile Ayvalık arasında kendine yer edinmiş harika bir yer burası… Küçük bir araştırma yaptığımda sessiz sakin olduğu yazıyordu blog’larda. Gerçekten de öyleymiş. Özellikle Pissa Plajı’na bayıldım. Şezlong, şemsiye ve insan kalabalığından uzak, cennet gibi uçsuz bucaksız bir plaj...
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1
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Bundan tam 25 yıl önce motorla çıktığım Ege turunu yeniden gerçekleştiriyor gibiyim. Bademli Köyü’nü çoktandır merak ediyordum. Köye girince çarşının orada arabayı park edip durdum. “Nereye gideyim, nereyi göreyim?” derken imdadıma köyün muhtarı yetişti.
2
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Tam da oradaki kahvede oturmuş çay içiyordu. Kısa bir tanışmadan sonra Fransızların geçen yıl geldiğinden ve kayıp şehrin burada olduğunun kesinleştiğinden bahsediyor. Bana koruk suyu ikram ediyor. “Bu koruk suyunu sadece Bademli’de içersin” diyor.
3
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Bademli küçücük bir köy ve oldukça sakin geldi bana. Herkes birbirini tanıyor. Söylediklerine göre artık köy değil mahalleymiş. “Küçük, sakin bir Ege kasabasına yerleşeyim” klişesi burası için çok uygun. Zaman durmuş gibi.
4
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Pissa Plajı’na gitmek istiyorum ama nasıl gidilir hiçbir fikrim yok. Muhtar elime bir kroki çizdi, çizgilerin izinde yola koyuldum. Çarşıdan çıkınca yön ağacı dedikleri bir göbeğe geldim. Cansız bir ağaç koymuşlar. O ağaçtan sağa dönmem gerekiyor.
5
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Burası sahile giden yol. Bir müddet sonra solumda bir deniz beliriyor. Böyle doğru düzgün yol olmayan yerlerde nerede olduğumu asla bilemiyorum. “Nereye gidiyorsun ey Bahar” diyorum. Çoğu zaman kaybolsam da bu sefer bulacağımdan eminim ve bingo! Mavinin tonlarının birbiriyle dansı beliriyor, o kadar güzel ki...
6
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Altın kumlu plaj Plaj, Bademli’ye 15 dakika uzaklıkta. Herhangi bir tabela yok ama plaj ücretsiz. Çok kalabalık değil. Kayıp şehrin peşine düşmeden önce biraz serinlemek için ideal. Sahilden bakınca denizin ortasında bahsedilen adayı görüyorum.
7
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Tekneyle gidilebilen Ayanikola Kilisesi bu adada bulunuyormuş. Hava biraz esintili. O gün adaya gidemeyeceğimi öğrendim önceden. Kilisenin çoğunun yıkıldığından ama merdivenlerinin durduğundan bahsettiler.
8
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Sardala Koyu’ndaki Mankaya geliyor aklıma. Oradaki kaya yapısına çok benziyor. İlk fotoğraflarını gördüğümde “Mankaya mı?” diye bir eğilip bakmıştım. Pissa Plajı’nda bir müddet yüzüp gelenlere kayıp şehri ve suyun içindeki kalıntıları soruyorum. Toparlanıp çıkarken atılmış çöpleri görünce çok üzüldüm. İnsanımız ne zaman öğrenecek böyle bakir yerleri temizleyen birilerinin olmadığını?
9
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Kayıp şehrin izindeyim Şimdi kayıp şehrin peşine düşmek için Killik Plajı’nın olduğu tarafa gitmem gerekiyor. Geldiğim toprak yoldan geri asfalt yola çıkıyorum. Asfat yola çıktığımda sağa gidersem Bademli Köyü’ne, sola gidersem Killik Plajı’na ulaşacağım. Muhtarın bana çizdiği kroki bu şekilde. Killik tarafına gidince sağı takip edip üç katlı beyaz evin oradan dönmem gerekiyor ama ne yaptıysam o beyaz eve ulaşamıyorum. Sahil şeridi boyunca ücretli kamp alanlarından geçiyorum.
10
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Döne döne başım döndü. Bir Yahudi kalesi ve kayıp şehir var. Birkaç kişi duymuş, biliyor ama tarif edemiyor. Yazlıkçıların evlerinin bulunduğu tek bakkalın oradan sahile inmemi söylüyorlar. İniyorum. Sorduklarım benimle dalga geçiyor, “Gidemezsin, bulamazsın” Umudumu kaybetmeye başladım.
11
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Hava çok sıcak çünkü. Sahilde de bir fırtına hâkim. Sahildeki evlerin önünden toprak yola sapıp denize kadar gidiyorum. Bir yıkıntıya ulaşıyorum ama hava öyle çok esiyor ki, suya girip kalıntıları görmek hayal...
12
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Kayıp şehir öyle bir kaybolmuş ki kimse bulamıyor. Sanırım Fransızların geri dönüp o kayıp şehre giden bir yol ve tabela koyması lazım ya da kazıp çıkarmaları gerekiyor. Belki kayıp şehri bulamadım ama daha önce adını duymadığım iki güzel plaj gördüm, öğrendim.
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Killik Koyu bilinen bir yerleşim olmuş ama Pissa Plajı zeytinliklerin içinden gidilen, henüz kimsenin kapmadığı bir yer...
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Bu saklı plajla ilgili daha fazla detaya gezgin yazarımızın blog adresi www.nerdesinbahar.com adresinden ulaşabilirsiniz.
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Buraya kadar gelmişken İzmir'in çok fazla bilinmeyen plaj ve koylarında da keşfe çıkabilirsiniz. İşte onlardan bazıları...
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ŞİFNE KOYU / İZMİR
Alaçatı ve Ilıca’ya 5-10 dakika mesafede bulunan sessizliğe ve huzura doyacağınız harika bir koy. Çeşme'de en korunaklı koylarından olan Şifne, yılın her mevsimi ılık bir havaya sahip. Bunda Gerence rüzgarının etkisi büyük olduğunu söyleyebiliriz.
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Şifne Koyu deniziyle olduğu kadar yakınında bulunan kaplıcalarıyla da ünlü... Özellikle günbatımında gökyüzünün değişen renklerini harika şekilde fotoğraflayabilirsiniz. Güzel havası sakin suyuyla iş hayatının tüm stresini atacağınız mükemmel bir kaçamak.
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DEMİRCİLİ KOYU / İZMİR
Urla merkeze 24 kilometre mesafede kalan plajda şezlong, şemsiye, duş gibi olanaklar var fakat öyle büyük işletmeler yok.
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Daha çok bisikletçilerin, kampçıların ve karavancıların mesken tuttuğu bir yer. Sessizlik için oldukça ideal...
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GÜVERCİNLİK KLEOPATRA KOYU / İZMİR
Etrafı kayalıklarla ve özel sitelerle çevrili olduğu bakirliğini korumayı başarmış Güvercinlik Koyu; Alaçatı sörf merkezlerinin ilerisinde yer alıyor.
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Serin ve berrak suyu, eğlenceli kaya şekilleri ve doğal mağara oluşumlarıyla Alaçatı'nın en keyifli plajlarından bir tanesi. Her ne kadar plajın büyük bölümünü site sakinleri kullansa da burası Alaçatı'nın kalabalığından ve gürültüsünden kaçmak için ideal.
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DELİKLİ KOY / İZMİR
Çeşme, Türkiye'nin en popüler tatil rotalarından biri. Eğer Çeşme'de beach club olmayan plaj ya da koy olmaz diye düşünüyorsanız henüz Delikli Koy'u görmemişsiniz. Fotoğraf: Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Alaçatı'daki Delikli Koy, biraz zorlu ama kısa bir yoldan aşağıya yürümekle ulaşabileceğiniz bir koy.Kendine has kırık beyaz kayaları, masmavi denizi ve sessiz sakin ortamıyla kafa dinlemek için biçilmiş kaftan… Port Alaçatı’nın 5 km uzağında yer alıyor. Fotoğraf: Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini
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MİMOZA KOYU / İZMİR
Mimoza koyu, Karaburun’un merkezinde yer alan en güzel koylardan biri… Ne dalga var ne de rüzgâr… Çakıltaşlı bir sahili var. Burayı özel kılansa hiçbir zaman kalabalık olmaması… İşletme bakımından da sade ve sessiz bir yer.