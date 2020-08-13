Türkiye'nin çatısı" kutup ve çöl iklimini birlikte yaşıyor

Ağrı Dağı'nın bu özelliğinden dolayı tarih boyunca ilgi odağı olduğunu belirten Şimşek, "Bölgede Kafkasya üzerindeki Elbruz Dağı ve İran'da bulunan Demavent Dağı Ağrı Dağı'ndan yüksek fakat onlar belirli bir dağ yükseltisinden sonra zirveleri yükseldiği için pek dikkati çekmiyor. Ağrı Dağı geniş bir ova tabanından birden bire yükseldiği için tarihin her döneminde dikkati çekmiş ve efsanelere konu olmuştur. Bu nedenle Ağrı Dağı efsaneleriyle, coğrafi yapısıyla iklimsel yapısıyla ilgi çekmiştir." dedi.