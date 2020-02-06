Türkiye'de huzur bulacağınız 10 adres! Hepsi bomboş, şimdi tam zamanı...
Her hafta kalabalık şehir hayatından, yoğun iş temposundan kaçmak için sessizliğin ve sakinliğin olduğu yerlere gitmek istiyoruz. Hele bir de sabah sekiz akşam altı mesai düzenindeysek. Sizin için tüm yorgunluğunuzu unutacağınız tam da şu sıralar gidilecek, harika manzaralar sunan sakin yerleri listeledik. Hazır Sevgililer Günü'ne sayılı günler de kalmışken planlarınıza listeden bir yeri de ekleyebilirsiniz.
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1
Şu sıralar şehirden biraz uzaklaşacağınız hem çok yorulmayacağınız hem de bedenen ve ruhen dinleneceğiniz, bütçenizi zorlamayacak alternatifler düşündük. Üstelik bu yıl sevgililer günü cuma gününe denk geliyor. Alınacak bir gün izinle hafta sonuyla birlikte üç gün tatil yapmak mümkün. İşte kafa dinleyeceğiniz o adresler...
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Adı gibi: Saklı Göl
Sakarya’da gezilecek görülecek çok şey var elbette ama size çok fazla adı duyulmamış saklı bir yerden bahsetmek istiyoruz. Doğal oluşumuyla, şehir merkezine 15-20 dakika uzaklıkta sessizlik ve huzur arayanlar için yeni bir adres Saklı Göl… Merkezden uzak köy hayatının hâkim olduğu Korucuk ilçesinin Karapınar mahallesinde yer alıyor Saklıgöl… Ulaşım çok kolay ve kısa sürüyor. Şehir merkezinden kalkan özel halk otobüsüne binerek 20 dakikalık yolculuğun ardından gölün yakınındaki durakta iniyorsunuz. Durağın ve gölün bulunduğu yerde sakin bir köy hayatı sizleri karşılıyor.
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Yol kenarında otlayan hayvanlar, taştan yapılmış tek katlı köy evleri… Duraktan göle doğru yürüdüğünüzde tatlı kuş cıvıltıları, güneşin sıcaklığıyla burada huzurun ve sakinliğin kapısını aralıyorsunuz. Gölün hemen sol tarafında yürüyüş yoluyla tesislere adım atıyorsunuz. Taştan yapılmış yolların sağında bir adet kafe bulunuyor ve fiyatları çok uygun. Eğer kafede oturmak istemiyorsanız ve ailecek geldiyseniz hemen yukarıda içinde mangal yapabileceğiniz kamelyalar ve manzaraya karşı oturabileceğiniz masalar bulunuyor.
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Çocuklarıyla gelen aileler için bir de oyun parkı bulunuyor. Hem mangal yapıp karnınızı doyurabileceğiniz, hem gölün eşsiz manzarasını fotoğraflayabileceğiniz hem de çocuğunuzun sıkılmadan vakit geçirebileceği bir yer Sakarya Saklı Göl. Gölde yüzen ördekleri, kazları besleyebilir onlara yem atabilirsiniz. Tesisin içinde yürüme yolunu takip ettiğinizde ormana bağlanan bir yol karşınıza çıkacak. Odun toplamak doğal orman havası almak ve kafanızı dinleyebileceğiniz orman yürüyüşü yapabilirsiniz. Göl alanına giriş ücretsiz…
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Şehir yorgunlarına çok iyi gelece
Daracık sokaklarda bulunan birbirinden güzel tarihi cumbalı Rum evleri, masal diyarından fırlamış gibi rengârenk taş evlerinden dönüştürülmüş çok sayıdaki butik otelleriyle Cunda adası Türkiye’nin nadide tatil yörelerinden bir tanesi…
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İstanbul'a yakın sessiz sakin
İstanbul’dan biraz uzaklaşıp tarih ve doğaya karışmak istiyorsanız Tirilye tam aradığınız adres. Daracık sokakları, yanyana dizilmiş Osmanlı-Rum konakları, adım başı göreceğiniz tarihi çeşme ve kiliseleri, zeytinin ve balığın en tazesi sizleri bekliyor. İstanbul’dan 90 dakikalık feribot yolculuğuyla ulaşılan Tirilye, son yıllarda gittikçe popüler haline geldi. Hatta Mudanya’nın tahtını sallıyor.
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Nasıl gidilir: İstanbul’dan bineceğiniz deniz otobüsüyle önce Mudanya’ya, oradan da minibüsle 12 km ötede bulunan Tirilye’ye ulaşabilirsiniz. Bursa merkezden ise halk otobüsleriyle beldeye ulaşım mümkün. Mudanya-Tirilye arasında yapacağınız 12 kilometrelik kıvrıla kıvrıla ilerleyen, bir tarafı zeytin ağaçları bir tarafı deniz manzaralı yol unutulmazlarınız arasına girecek.
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Nereleri gezmeli: Tirilye için “Açık hava müzesi” dersem yanlış olmaz. Kendinizi bir ara sokaktan içeriye atıp kaybolarak yürümelisiniz. Her köşede sizi başka sürprizler karşılayacak.
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Tabut Ev: Bir yol ayrımına yapılmış ev, dar görüntüsü nedeniyle bu adı almış. Bayrak asılı pencereden içinde yaşayan bir köpek bakarmış ama ne kadar seslensem de çıkaramadım ben pencereye. Umarım sizi kırmaz da bir poz verir, tanışırsınız. Tirilye Sahili: Güzel bir marinası bulunan Tirilye’nin sahilinde yürüyüş yapabilir, balık restoranlarında ya da balıkçı teknelerinde her bütçeye uygun taze Tirilye balıklarının tadına bakabilirsiniz.
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Gezginlerin yeni favorisi
Son yıllarda özellikle Lavanta Kokulu Köy ile gezginlerin favorisi haline gelen Isparta, tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra doğal güzellikleri ile de insanı büyülüyor. Eğirdir Gölü, Kovada Gölü Milli Parkı ve tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Yazılı Kanyon şu sıralar doğayla baş başa kalmak; yeni keşif rotalarına koyulmak isteyenler için birebir…
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Eğirdir Gölü: Isparta’nın incisi, Türkiye’nin dördüncü büyük gölü Eğirdir’in İlkçağlardaki adının Askania olduğu sanılıyor. Bunun anlamı ise ‘Ada ülkesi’ demek. Eğirdir’de bağlantısı karayoluyla çok sonraları sağlanmış olan iki küçük ada bulunuyor. Eğirdir Gölü, günün farklı saatlerinde farklı renklere büründüğü için buraya ‘yedi renkli göl’ de deniliyor.
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Kovada Gölü Milli Parkı: Isparta’nın az bilinen güzelliklerinden biri de Kovada Gölü Milli Parkı. Adının Kuwa isimli tanrıçadan geldiği sanılan Kovada, zengin bitki örtüsüne ve yüzlerce çeşit hayvana ev sahipliği yapıyor. Milli Park sahasının en önemli özelliği, rekreasyonel kullanıma müsait olan doğal kaynakları.
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Yazılı Kanyon: Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Yazılı Kanyon, Aziz Paul’ün Perge’den Pisidia Antiocheia’ya giderken kullandığı yol olması nedeniyle kutsal sayılıyor. Kanyona adını verense yazarı belli olmayan ve bir kayaya yazılmış yazıt. Aksu ırmağını oluşturan derelerin üzerinde bulunan tahta köprülerin üzerinden göreceğiniz manzara ise olağanüstü…
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Hem kültürel hem de gastronomik
Ferhat’ın Şirin için dağları deldiği, dünyanın bilinen ilk coğrafyacısı olan Strabon’un doğduğu, Osmanlı İmparatorluğu’nda şehzadelerin yetiştiği, milli mücadele döneminde halkın örgütlenmesinde önemli pay sahibi Amasya… Hem kültürel hem de gastronomi anlamda özel bir şehir. Merzifon Havaalanına 45 dakika mesafede olan Amasya’ya uçakla geldikten sonra 10 TL ücret karşılığında otobüslerle şehir merkezine ulaşabilirsiniz.
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Sivas veya Samsun civarlarından gelecek gezginler de nostaljik bir seyahat isterlerse Amasya’ya trenle gelebilirler. Fakat trenin otobüse göre daha uzun sürdüğünü de hatırlatmakta fayda var. Şehrin tam olarak içinden geçen Yeşilırmak şehrin en güzel yapılarından olan eski köprülerin de bulunduğu yer. Şehir merkezinde gezilecek birçok nokta bu ırmak kenarında olduğu için konaklamalı Amasya turunuzda otel tercihinizi ırmak kenarına yakın yapmanızı tavsiye ederiz.
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Anadolu birçok ‘ilk’lere ev sahipliği yaptığı gibi Amasya’da dünyanın ilk coğrafyacısı olarak kabul edilen Stabon’un memleketi. Bu doğrultuda kendisinin Yeşilırmak kenarında bulunan heykelini de ziyaret etmelisiniz.
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Amasya Arkeoloji Müzesi: Anadolu zenginliktir, böylesine iyi korunmuş ve yaşatılmış müzeler sayesinde de zengin olmaya devam edecektir. İki katlı olan müzenin içerisinde binlerce yıllık orijinal tarihi eserleri görebilirsiniz. Müzenin en önemli özelliği ise ikinci katında özel bir odada sergilenen sekiz adet mumyaya ev sahipliği yapması. Mutlaka burayı ziyaret edilecekler listesine almalısınız.
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Ferhat İle Şirin Aşıklar Müzesi: Ferhat’ın Şirin için dağı delip şehre su getirdiği şehir Amasya’ya özel bir müzedir. Müzenin iç kısmında Ferhat ile Şirin’den başlayarak tüm Anadolu aşıklarına ve akabinde Romeo ve Juliet gibi aşıklara da yer verilmiş. Müzenin dışında da Ferhat ile Şirin’in anıt mezarını bulabilirsiniz. Anıt mezarın arkasında Ferhat’ın açtığı su kanallarından birisi içinde de yürüyebilirsiniz.
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Tabloları aratmayan manzara
Malatya'nın Darende ilçesindeki Günpınar Şelalesi'nin büyük bölümünde yılın bu zamanlarında harika görüntüler ortaya çıkıyor. İlçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta yer alan ve geçen yıl Türkiye'nin 243. tabiat parkı ilan edilen Günpınar Şelalesi, yeni yerler keşfetmeyi sevenler için oldukça ideal.Her mevsim çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği şelalede, 40 metre yükseklikten akan sular fotoğraf ve doğaseverler için adeta tabloları aratmayan bir manzara ortaya çıkarıyor. Şelaleyi ziyaret etmek için gelenler, ilçe merkezinde bulunan Tohma Kanyonu ve Somuncu Baba Külliyesi'ni de görmeden dönmüyor.
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Her mevsim çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği şelalede, 40 metre yükseklikten akan sular fotoğraf ve doğaseverler için adeta tabloları aratmayan bir manzara ortaya çıkarıyor. Şelaleyi ziyaret etmek için gelenler, ilçe merkezinde bulunan Tohma Kanyonu ve Somuncu Baba Külliyesi'ni de görmeden dönmüyor.
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Osmanlı’nın arka bahçesi
Mudurnu, Osmanlı’dan kalma sokakları ve gezilip görülecek yerleri kadar lezzetleriyle de dikkat çeken bir yer. Listedeki diğer yerler gibi Mudurnu da tarihi açıdan oldukça zengin bir yer. Tam olarak bir Osmanlı köyü olan Mudurnu’da Osmanlı’ya ait pek çok önemli yapı bulunuyor. Gezilecek birçok yer de var. Karamurat Gölü, Sülüklü Göl, Yıldırım Bayezid Cami, Şehriman Tepesi bunlardan sadece birkaçı…
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Burada birçok konak, restoran ve otel olarak hizmet veriyor. Konaklamak için en iyi alternatif Haci Şakirler Konağı… İstanbul Boğazı’nın sonu Karadeniz’in başlangıcıRumeli Feneri, İstanbul Boğazı’nda Sarıyer ilçesinde bulunuyor. Rumeli Feneri’nin yanında şirin bir de balıkçı köyü bulunuyor. Aynı zamanda İstanbul Boğazı’na Karadeniz’den ilk giriş noktası. Rumeli Feneri, 1855 yılında Kırım Savaşı esnasında Fransız ve İngiliz savaş gemilerinin İstanbul Boğazı’ndan Karadeniz’e çıkmalarını kolaylaştırmak için yapılmış.
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Hemen karşısında da Anadolu Feneri bulunuyor. Rumeli Feneri’ni gördükten sonra çevresinde bulunan Garipçe Köyü’nü ziyaret edebilirsiniz. Rumeli Feneri’nde Cenevizlilerden kalma, şuan bakımsız olan Rumeli Feneri Kalesi bulunuyor. Fenere çıkış olmasa da bölgenin eşsiz manzarası güzel fotoğraflar çekmek için size yetecektir.
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Yemyeşil coğrafyanın içine gizlenmiş güzellik
İzmir Ödemiş'e 9 kilometre uzaklıkta ve Bozdağlar'ın yamaçlarında yemyeşil bir coğrafyanın içine gizlenmiş Birgi, asırlık ağaçlarının ve ahşap pencereli evleriyle Ege'nin şirin köylerinden... Ayrıca tam da şimdi gidilecek en keyifli hafta sonu rotası. Birgi köyü, Aydınoğulları Beyliği’nden Mehmet Bey tarafından yaptırılan Ulu Cami ile meşhur. Osmanlı’nın izlerini sürmek isteyenler için burası çok ideal.
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Caminin karşısındaki köy meydanından köy halkının yapmış olduğu el işleri, meyvesi, sebzesi ve meşhur Ödemiş patatesinin tadına da mutlaka bakmalısınız. 1971 yılından kalma ahşap Türk evlerinin en güzel örneklerinden Çakırağa Konağı ve İmam-i Birgivi Medresesi gezilmesi gereken yerlerden.
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Bodrum'un yanıbaşında huzur adresi
Bodrum’a 40 dakika uzaklıkta bulunan Bafa Gölü’nün kenarına yerleşmiş küçük bir köy Kapıkırı... Eğer tarih ve arkeoloji ilginizi çekiyorsa Kapıkırı’nda Helenistik ve Bizans dönemine ait tarihi kalıntılar ilginizi çekebilir. Bafa Gölü üzerinde tarihi kalıntıların bulunduğu adalar ve 20 bin kadar kuş çeşidinin yer aldığı sular bulunuyor. Gölde küçük sandallarla gezinti yapabilirsiniz. Ayrıca kuş fotoğrafçılığıyla ilgilenenler harika fotoğraflar yakalayabilir
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İzmir'in sakin adresi
İlçede çok az koy ve tesisin bulunmasından dolayı burası kimse tarafından tercih edilmiyor. Karaburun sakinliğinin dışında serin, dalgalı ama bir o kadar da sualtı zenginliklerine sahip bir yer. Özellikle balıkçılık için alternatif bir rota olarak düşünebilirsiniz. Bölgede değişik yerlerden biri ise Çakmaktepe mevkii. Hititler'in eserlerine rastlanan bölgede ilginç arkeolojik yapılara ulaşmak mümkün.