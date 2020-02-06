Türkiye'de huzur bulacağınız 10 adres! Hepsi bomboş, şimdi tam zamanı...

İzmir'in sakin adresi İlçede çok az koy ve tesisin bulunmasından dolayı burası kimse tarafından tercih edilmiyor. Karaburun sakinliğinin dışında serin, dalgalı ama bir o kadar da sualtı zenginliklerine sahip bir yer. Özellikle balıkçılık için alternatif bir rota olarak düşünebilirsiniz. Bölgede değişik yerlerden biri ise Çakmaktepe mevkii. Hititler'in eserlerine rastlanan bölgede ilginç arkeolojik yapılara ulaşmak mümkün.