Türk gezgin karantinadan bildiriyor! İşte Fransa’da son durumlar…

Ben resmi olarak beş, gayrı resmi olarak da sekiz gündür karantinadayım. Bir hafta önce okulların kapatıldığını duyurduklarında ben ve ailem kendi karantina sürecimizi başlatmaya karar verdik. Resmi açıklamadan önceki üç günlük süreçte de dehşetle sosyal medyadan herkesin nasıl kafe ve restoranların son kapatılma saatlerine kadar eğlendiğini ve hafta sonu aktivitelerine hiçbir şey olmamış gibi devam ettiğini takip ettik. Maalesef Fransa’daki büyük bir çoğunluk yapılan uyarılara başta fazla kulak asmadı ve kaçınılmaz son da geldi. İki haftalık resmi karantina süreci başlatıldı.