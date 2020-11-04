The Guardian yazarı Karadeniz'e hayran kaldı... "Burada yaşayan insanlar ne kadar şanslı"

Boyabat Kalesi MÖ 7. Yüzyılda Paflagonyalılar tarafından yaptırılmış ve Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarının izlerini taşıyor. Gerçekten herkesin görmesi gereken bir yer. Günümüze kadar ayakta kalmış olan bu kale müze olarak da kullanılıyor.