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GeriSeyahat Tam da şu sıralar keşfedeceğiniz 10 adres! Tüm yorgunluğunuzu unutacaksınız...
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Hürriyet
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Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 18 Haziran 2020 - 14:13,

Tam da şu sıralar keşfedeceğiniz 10 adres! Tüm yorgunluğunuzu unutacaksınız...

Havaların ısınmasıyla birlikte yeni yerler görmek için seyahat planı yapmaya başladık.Türkiye’de tam da şu sıralar gidilmesi gereken yerleri derledik.İster ailecek sakin bir hafta sonu geçirin ister tarihin peşine düşün. Seçenek çok…

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Sizin için güzel bir liste hazırladık. Biraz olsun kafa dinlemek istiyorsanız, bu haberimiz tam size göre... Fotoğraf: İsmail Sarı / isari@hurriyet.com.tr

2CİDE
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CİDE

Rıfat Ilgaz’ın doğduğu ve romanlarını yazdığı kasaba olarak tanınan Cide, Kastamonu’da yer alıyor.

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Sarıyazması ile de ünlenen Cide’de denize girmeye elverişli koylar bulunuyor. Özellikle Gideros Koyu mutlaka görülüp fotoğraflanması gereken güzelliklerin başında geliyor.

4YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI
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YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI

Yeşilin her tonunun hakim olduğu bir yer hayal edin... Doğa bütün güzelliklerini, muhteşem zerafetini sergilemiş olsun. İşte Yedigöller Milli Parkı böylesi bir cennet... Şırıl şırıl melodi gibi akan dereleriyle, buz gibi şifalı pınarlarıyla, birbirinden alımlı gölleriyle Yedigöller, hiçbir insanın kaçırmaması gereken enfes bir doğal güzelliğin mesken tuttuğu topraklar.

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Yedigöller milli parkına bu ismi veren yedi adet göl bulunmakta. Her biri birbirinden güzel bu göllerin isimleri; Sazlıgöl, İncegöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, Deringöl, Büyükgöl ve Seringöl. Dip kaçağıyla birbirleriyle bağlantılı olan bu göller heyelan sonucu derelerin önlerinin kapamasıyla oluşmuş.

6Nasıl gidilir
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Nasıl gidilir?

Yedigöller Milli Parkı'na, birkaç güzergah üzerinden ulaşmak mümkün. Ankara – İstanbul karayolunun 152'nci kilometresinden itibaren Yedigöller yol ayrımına dönebilirsiniz. Dilerseniz Bolu üzerinden gelebileceğiniz gibi Ankara – Zonguldak ve İstanbul - Zonguldak karayollarını takip ederek Mengen – Yazıcık üzerinden de olağanüstü güzellik Yedigöllere ulaşmak mümkün.

7ŞİRİNCE
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ŞİRİNCE

İzmir-Selçuk’un adı gibi şirin köyü Şirince, her daim güzel kalan nadir yerlerden. Kendi has mimarisinin özenle korunduğu bu köyde her şey çocukluğunuzdaki gibi doğal kalmayı başarabilmiş. El emeği ürünler satan teyzeler, geleneksel mimariye sadık kalınarak restore edilen sevimli butik oteller ve her köşe başında karşınıza çıkan mahzenler seyahatiniz boyunca size huzur verecek olan detayların yalnızca birkaçı.

8KAZDAĞLARI
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KAZDAĞLARI

Şırıl şırıl akan berrak sular ve gürül gürül çağıldayan şelaleleriyle Kazdağları, insanı bambaşka bir dünyaya taşıyan sıra dışı bir güzellik… Yemyeşil ormanları, köyleri, şelaleleri, göletleri ve daha saymakla bitmeyen onlarca güzelliğiyle huzur arıyorsanız burası tam size göre...

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Özellikle Türkiye’nin en iyi korunmuş köyü olarak bilinen Adatepe mutlaka uğramanız gereken duraklardan... Rum ve Türk mimarisinin izlerini taşıyan binaların bulunduğu Adatepe adete huzura açılan birer pencere…

10DATÇA
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DATÇA

Sayısız koyları ve ormanlarıyla, sakinliğin hayatla buluştuğu tatil duraklarındandır Datça... Özellikle yaz ayları için biçilmiş kaftandır... i

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Datça maki türlerinin en iyilerini barındırır. Ayrıca Türkiye’nin en iyi bademi de burada yetişir. Datça’da Afrodit Tapınağı’nın yanı sıra mevsimleri ve zamanı gösteren saat ve antik kalıntılar görülebilecek tarihi yerlerden sadece bazılarıdır. Sessizlik arıyorsanız mutlaka rotanızı buraya çevirmelisiniz.

12SAPANCA
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SAPANCA

Şehir yaşamından uzaklaşmanın popüler adreslerinden biri olan Sapanca, doğayla bütünleşeceğiniz diğer rotamız. İlçede arkadaşlarınız, aileniz ya da eşinizle; Sapanca Gölü etrafında güzel bir doğa yürüyüşüne çıkmalısınız.

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Serpme köy kahvaltılarının tadına doyacağınız eşsiz bir hafta sonu kaçamağı için burası güzel bir adres...

14RİZE
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RİZE

Ruhunuza iyi gelecek bir bahar seyahati için, şimdi de rotanızı Karadeniz’e çevirmeye ne dersiniz? Çünkü yeşilin göz alıcı bir güzelliğe sahip olduğu Rize, sizi kucaklamaya hazır.

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Kafa dinlemek ve en güzel bahar manzaralarına şahit olmak için yayla konaklaması yaparak bugüne kadarki en unutulmaz deneyimi yaşayabilirsiniz. Rize yaylalarında son dönemlerde bungalov konaklamaları bir hayli popüler hale geldi.

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KAPADOKYA
Yıl boyunca, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çeken bölge, çiftler için de en romantik rotalardan biri. Balon turlarına katılabilir, peri bacalarının manzarasının tadını çıkarabilirsiniz.

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Ayrıca Ürgüp'ün güneyinde yer alan Gomeda Vadisi jeomorfolojik açıdan adeta Ihlara Vadisi'nin küçük bir benzeri. Diğer adı Şeytan Deresi olan vadide bulunan bir mağara, eskiden yağmur sularını toplama haznesi olarak kullanılıyormuş.

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Günümüzde de kullanılan bu mağaradaki su, Gomeda Vadisi'nin içinde bulunan kavak ağaçlarını sulama amacıyla kullanılıyor. Eskiden Güvercinlik olarak da kullanılan vadide yaz aylarında yine güvercinlere rastlanıyor. Bunu oyuklardaki tüneklerden görebilirsiniz. Gomeda Vadisi'ni mutlaka keşfe çıkmalısınız...

19DALYAN
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DALYAN

Dalyan, Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı bir mahalle... Köyceğiz Gölü dalyanı bu beldede yer alır. 2008 yılında ‘The Times’ gazetesi tarafından Avrupa'nın en güzel açık alanı seçildi Dalyan… Çünkü Caretta Carettaları, Kaunos Antik Şehri, Kaya Mezarları, çamur banyosu ve İztuzu Plajı ile tam bir cennet burası…

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Dalyan’ın merkezinden teknelere atlayıp, İztuzu Plajı’na sazlıklar arasından yol alırken Dalyan Kaya Mezarlıkları size eşlik edecek. Instagram için harika fotoğraflar çekeceğiniz garanti…

21BOZCAADA
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BOZCAADA

Antik Yunan tarihçisi Herodot bu harikalar adasını en yalın haliyle şöyle tanımlar “Ve Tanrı Tenedos’u yarattı ki, insanlar daha uzun yaşayabilsin…” Bozcaada’da yaşayanlar gerçekten bu tanımda olduğu gibi daha uzun mu yaşamışlar bilemiyoruz. Ancak hem doğal güzellikleri hem de tarihi değerleriyle bu büyüleyici ada hayatınızın sonuna kadar buraya demir atmanızı sağlayabilir. Fotoğraf: İsmail Sarı / isari@hurriyet.com.tr

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