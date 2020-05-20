Sosyal temassız ‘mavi tatil’e yoğun talep

'BU YIL YAT TURİZMİ REVAÇTA OLACAK' Çünkü yurt dışında tatil yapan birçok vatandaşımızın, bu yıl tatil seçeneği olarak mavi yolculuğa çıkarak, yatta tatil yapacakları kesin. Bu yıl yat turizmi revaçta olacak. Sezon geç başlasa da bu yıl daha uzun bir deniz sezonu olacak. Çünkü sosyal temasın sıfır olduğu tatil seçeneği, yat üstünde mavi tatil olacak. Bunun da adresi Kekova'nın ve Kaş'ın ıssız ve muhteşem koylarıdır" diye konuştu.