Salgın döneminde kaçış noktası oldu... "Burada güzel bir göl ve temiz bir hava var"

"Deniz, kum ve güneş" turizmi denilince akla gelen ilk yerlerden olan İzmir'de, Gölcük bölgesi de "yayla turizmiyle" ön plana çıkıyor. Ödemiş ve Salihli arasındaki Bozdağ'ın zirvesinde yaklaşık 75 hektar büyüklüğündeki Gölcük Gölü'nden adını alan yayla, İzmir ve çevresinde yaz aylarında sıcaktan bunalanlara serinlemek için iyi bir seçenek sunuyor. Piknik ve kamp yapmak için de uygun olan Gölcük, Aydınoğulları Beyliği ve Osmanlı döneminde önemli bir yerleşim yeri olan Birgi’ye 20, Salihli yönünde de Lidya Krallığı’nın merkezi Sard’a 30 kilometre uzaklıkta yer alıyor.