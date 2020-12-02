Sağlık sorunlarına rağmen yollarda... Türkiye’yi Avrupa ülkelerine tanıtıyor

Daha sonra Edirne, Lüleburgaz, İstanbul, İzmit, Sakarya yolundan Bolu, Ankara’ya oradan da Karadeniz Bölgesini gösterdik. Bisikletle köylerden geçtiğim için Avrupa’da çok sayıda insanla görüştüm. Avrupa insanı esasında iyi bir halktır. Bizi ayıran farklılıkları da azaltmak için çabalıyoruz. Türkiye’ye girdikten sonra, buradaki halkımız Laz’ı, Kürt’ü, Türk’ü olsun Çerkez’i ve Abazası olsun derken biz daha çok farklıyız. Hiçbir yer Türkiye kadar misafirperver ve yardımsever değil. Almanya’dan Türkiye’ye gelene kadar 20 kilo verdim. Türkiye’de 8 kilo geri aldım. Yemeklerimiz de çok güzel” dedi.