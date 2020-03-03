Ahmet Turhan ALTAY / DHA
Haber Giriş: 03 Mart 2020 - 09:53,
Otel değil adeta bir yuva! 30 yıldır aynı odada kalanlar var...
İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yer alan ve kentin en eski binalarından biri olan tarihi otel, 1900'lü yıllardan beri faaliyet gösteriyor. Asırlık otelde, konaklayanların yanı sıra kimsesizler ve evsizler de kalıyor.
Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan ve önceleri han olarak kullanılan tarihi yapı, 1900'lü yılların başında otel olarak faaliyet göstermeye başladı. Son yıllara kadar genellikle turistlerin konakladığı 46 odalı tarihi otel, kimsesizlerin de yuvası oluyor. 30- 35 yıl gibi uzun süreden beri kalanların da olduğu asırlık otel, İzmir'in en eski otellerinden biri olarak kabul ediliyor.
Bizim odalarımızda banyo olmadığı için çoğu kalmıyor. Bazıları da buranın nostalji olmasından dolayı 1- 2 gün kalıp gidiyorlar. Kimsesi olmayan, evsiz ve 20- 30 senedir burada kalan arkadaşlarımız da var. Biraz ben yardım ediyorum biraz da kendi çabalarıyla kalıyorlar. Rahatsız oldukları zaman doktora götürüyoruz, gerektiğinde ücret almayıp yardımcı oluyoruz" dedi.
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