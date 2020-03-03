Otel değil adeta bir yuva! 30 yıldır aynı odada kalanlar var...

'AİLE ORTAMI VAR' Oteldeki arkadaşlık ortamının gayet güzel olduğunu vurgulayan Çamtaş, "Burada bir aile ortamı var. Arkadaşlıklar gayet güzel. Şimdiye kadar herhangi bir şikayet duymadık. Oteldeki herkes karınca kararınca geçinip gidiyor. Ben bu binanın bu şekilde kalmasını istiyorum. Mal sahibi tadilat yapmak istiyor. Tedirginiz bu konuda. Bu yaştan sonra benim başka iş yapmama imkan yok" diye konuştu.