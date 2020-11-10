Longoz ormanları güz renkleriyle büyülüyor

Sonbaharda longozun ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirten Bilgin, "Dünyada görülmeye değer ender yerlerden olan longoz ormanları sonbaharda sarının her tonuyla ayrı bir görsel şölen sunuyor. Her yönüyle görülmeye değer. Rengarenk olan ormanlarımız yaza etmenin adeta hüznünü yaşıyor. Ormanlarımız, yürüyüş parkurları ve çeşitli düzenlemeleriyle de doğaseverler tarafından çok beğeniliyor.'' diye konuştu.