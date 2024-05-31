20 yılı aşkındır gezginlerin en yakın yol arkadaşı Hürriyet Seyahat yaz sayısıyla dergi raflarında

Türkiye’nin en güvenilir gezi arkadaşı Hürriyet Seyahat; popüler ve büyüleyici seyahat destinasyonlarından yenilikleri, gezginlerin deneyimlerini ve usta isimlerin kalemlerinden gezi yazılarını 88 sayfalık pırıl pırıl bir dergide buluşturuyor.

Yazarlarımızdan ‘Yaz’a özel

Yazın hakkını vermek, tatil takvimini dopdolu geçirmek isteyenlere Hürriyet Seyahat yazarları, ilham veren bir seçki sunuyor. Tarihçi, yazar ve profesyonel gezi rehberi Saffet Emre Tonguç dünyanın en iyi otellerini sıralarken gastronomi ve seyahat yazarı Ebru Erke Ege’ye ve Güney’e doğru yol alacaklara lezzetli durakları öneriyor. Bahar Gündoğdu, Balkanlar’a gidip yazdığı gezi notlarıyla maceraperestlere sesleniyor.

Keşfedilmeyi bekleyen yerler

Çanakkale’den Antalya’ya, binlerce kilometrelik kıyılarımızdan en güzel sahiller, huzurlu koylar, konforlu konaklama önerileri, lezzetli ve eğlenceli adresler… Türkiye’nin her yerinden en iyi beach’ler ve en iyi halk plajları… Yemyeşil ve serin bir tatil isteyenlereyse Karadeniz yaylaları… Ayrıca sahilde okunacak kitaplar, bavula bu yaz mutlaka konması gerekenler, gezginlerden, seyahat severlerden öneriler de bu dergide.

Kapıda vize avantajı ve yeme-içme önerileriyle Yunan adaları, Tanzanya’da bambaşka bir safari, Olimpiyatlar için Paris, EURO 2024’e gideceklere Almanya’dan 10 kentle yurtdışı rotaları da Hürriyet Seyahat Yaz’da.

Hürriyet Seyahat usta kalemlerin yazıları, gezginlerin önerileri, ‘ben de orada olsaydım’ dedirten içeriğiyle yaz boyu yol arkadaşınız olacak.

3 ay boyunca raflarda kalacak Hürriyet Seyahat Yaz 60 lira.