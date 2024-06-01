Dünyanın en tehlikeli doğal güzellikleri... Ölüm riski olmasına rağmen turistler akın ediyor
Turizmin her geçen gün geliştiği günümüzde turistlerin ilginç ve adrenalin dolu yerlere merakı gün geçtikçe artıyor. Bu bağlamda DailyMail geçtiğimiz günlerde dünyanın en tehlikeli doğal güzelliklerini listeledi. İşte yer çekimine meydana okuyan ve ürkütücü güzellikleriyle dikkat çeken dünyanın en tehlikeli yerleri...
Dünyanın çeşitli köşelerinde göz alıcı manzaraların arkasında, bilinmeyen tehlikeler yatıyor. Bu riskli bölgeler; sadece doğal güzellikleri değil, aynı zamanda doğal tehlikeleri de içeriyor. DailyMail ise geçtiğimiz günlerde bu yerleri derledi. İşte o yerler…
DERVEZE GAZ KRATERİ (CEHENNEMİN KAPILARI) / TÜRKMENİSTAN
Derveze Gaz Krateri, Aşkabat'a yaklaşık 250 kilometre uzaklıktaki Merkez Karakum Çölü'nde yer alıyor. Derinliği yaklaşık 50 metre, genişliği ise 100 metrenin üzerinde bulunuyor. Türkmenlerin ‘Cehennem Kapısı’ olarak adlandırdıkları krater, 1967 yılında doğalgaz sondajının çökmesi sonucu meydana geldi.
Bu kaza sırasında sondajda çalışan bazı işçiler hayatını kaybetti. Türkmen jeologlar, kraterin sondaj esnasında yer altındaki kireç taşı benzeri madenlerin suyla teması sonucu erimesiyle meydana geldiğine inanıyor. Bazı kaynaklar ise sondajın yer altı mağarası üzerinde yapıldığını savunuyor.
NAİCA KRİSTAL MAĞARASI / MEKSİKA
Dünyanın en büyük kristallerine ev sahipliği yapan Naica, Meksika’nın en popüler adreslerinden biri… Yerin 300 metre altındaki mağaranın odaları 11 metre yüksekliğe ve 4 metre genişliğe ulaşan kristallerle dolu. Bu oluşumlar, aşırı ısınan suyun soğumaya başlaması ve alçıtaşına doyması ile şekillenmiş.
Naica'da yer altında çalışmak isteyen bilim insanlarının hâlâ karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri sıcaklık. 58 derece sıcaklıktaki mağarada yeterli ekipman olmadan 10 dakika durmak mümkün değil.
Kanadalı kâşif George Kourounis, mağaraya girmeye cesaret eden az sayıdaki kişiden biri. Mağarada yaşadıklarını DailyMail’e anlatan Kourounis, “İçerideki hava sıcaklığı yaklaşık olarak 50 dereceydi. Bağıl nem de yüzde 100'e yaklaşarak içerideki havanın 100 derece hissedilmesini sağladı. Kısa keşifler için mağaraya girdiğimde buzla dolu özel kıyafetler giymem çok enteresan bir duyguydu” ifadelerini kullandı.
KAWAH IJEN YANARDAĞI VE KÜKÜRT MADENİ / ENDONEZYA
Dünyanın en büyük asit gölüne ev sahipliği yapan Kawah Ijen Yanardağı'ndaki maden, 1968 yılından bu yana işlemeye devam ediyor. İnsanlar, hâlâ aktif ve tehlikeli olan volkanda, hiçbir önlem anlamadan çalışmayı sürdürüyor. Alanın etrafındaki şelaleler, kaplıcalar ve etkileyici volkanik manzara ise her yıl binlerce turistin ilgisini çekiyor.
SLOT KANYONLARI, ZİON ULUSAL PARKI / ABD
Slot, Amerika Birleşik Devletleri'nde Utah’ta bulunan derin ve dar geçitlerden oluşun oldukça büyüleyici bir kanyon. Kuzey Forkun Virgin Nehri kolunun oymasıyla meydana gelmiş. Giriş kısmı Zion Ulusal Parkı'nın batı yarısında konumlanıyor. Her yıl milyonlarca turist buraya yürüyüş yapmaya geliyor. Ancak 2015 yılında doğal güzellikteki bölgede 7 yürüyüşçü hayatını kaybetti.
Hayatını kaybedenler ise 60'tan fazla park korucusu ve çeşitli kurumların acil durum personeli tarafından yapılan üç günlük arama sonucu bulundu. Bu olaydan sonra da kanyon dünyanın en tehlikeli yerler listesinde yer almaya başladı. Ancak yine de turistler bölgeye ziyaret etmekten vazgeçmiyor.
KAATERSKİLL ŞELALESİ / ABD
New York'taki Kaaterskill Şelalesi, yıllar içinde çok sayıda meydana gelen ölümler nedeniyle dünyanın en tehlikeli doğa harikalarından biri olarak kabul ediliyor. Tatil kiralama sitesi Holidu, şelalenin doğal güzelliğiyle ziyaretçileri cezbettiğini ve insanların selfie çekmeye çalışırken hayatını kaybettiğinin altını çiziyor.
Son olarak dört kişi de fotoğraf çektirirken hayatını kaybetti. Yaşanan olaylar sonrası New York Eyaleti Çevre Koruma Departmanı ölüm sayısını azaltmanın yollarını planladı. Alınan karar doğrultusunda şelalenin çevresine izleme platformu, tırabzanlar, uyarı işaretleri ve bir köprü eklendi. Ancak yetkililer yine de şelalenin insanlar için riskli bir yer olduğunu belirtiyor
DANAKİL ÇÖLÜ / ETİOPYA
Danakil Çölü, Etiopya'nın kuzeydoğusunda, Eritre'nin güneyinde ve Cibuti'nin kuzeybatısında yer alıyor. Çoğu kişi bu korkunç yeri ‘Yeryüzü cehennemi’ olarak nitelendiriyor. Bölgeyi her yıl yüzlerce maceracı ziyaret ediyor.
Çölde rehbersiz bulunmak yasak. Burayı ziyarete gelenlerin çoğu, Erta Ale yanardağını görmeye geliyor. 600 metre yüksekliğindeki aktif yanardağ dünyanın en büyük lav kraterine sahip. Etrafında ise kükürtlü kaplıcalar, sülfat, demir oksit ve tuz birikintilerinin yol açtığı rengârenk oluşumlar göze çarpıyor.
KHUMBU BUZ ŞELALESİ / NEPAL
Everest'in Nepal tarafındaki Khumbu Buz Şelalesi, dağcıların çürük merdivenler üzerinden yarıklarda gezinmesini gerektiren, oldukça tehlikeli bir buz alanı… 18 Nisan 2014 tarihinde yaşanan olay ise hâlâ bölgede konuşuluyor.
Everest Dağı tarihinin en büyük felaketinin yaşandığı olayda, Khumbu Buzulu’nda meydana gelen bir kar-buz çığı, ip döşemekte olan Sherpaları (Nepal'in dağlık kesiminde, özellikle Himalayalar'da yaşayan halk) vurdu ve toplamda 16 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin tamamının Sherpa olması, kazanın sadece dağcılık açısından değil, insani açıdan da sorgulanmasına yol açtı.
TROLLTUNGA / NORVEÇ
Trolltunga, Norveç’in Hordaland bölgesinde Odda’ya bağlı olan bir tırmanış rotası. Bir dil şeklinde olan bu kayaya ise Trolltunga deniyor. 10 bin yıl önce buzul zamanında oluştuğu düşünülen kayanın denizden yüksekliği yaklaşık 1100 metre. Turistler genelde uzun tırmanışa uygun şekilde hazırlanmadan fotoğraf çekmek için kayaya tırmanıyor.