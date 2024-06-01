Dünyanın en tehlikeli doğal güzellikleri... Ölüm riski olmasına rağmen turistler akın ediyor

Hayatını kaybedenler ise 60'tan fazla park korucusu ve çeşitli kurumların acil durum personeli tarafından yapılan üç günlük arama sonucu bulundu. Bu olaydan sonra da kanyon dünyanın en tehlikeli yerler listesinde yer almaya başladı. Ancak yine de turistler bölgeye ziyaret etmekten vazgeçmiyor.