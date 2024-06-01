Şimdi tam zamanı: Manzarasıyla büyüleyen şelaleler | 7 ŞEHİR 7 ADRES

Ülkemizin dört bir yanında birbirinden harika onlarca şelale bulunuyor. Sularının gürül gürül akışı ve huzur veren atmosferleriyle ön plana çıkan bu şelaleler, yerli-yabancı doğa severlerin ilgisini çekiyor.

Özellikle şu sıralar yoğun iş temposundan ve şehrin karmaşasından uzaklaşmak istiyorsanız şelalelerin izinde yola çıkmanın tam zamanı… İşte size birbirinden güzel 7 adres…



Buz gibi suda yürüyüş: SUTÜVEN ŞELALESİ / BALIKESİR



Kaz Dağları oksijen yoğunluğu açısından Alpler’den hemen sonra gelen ülkemizin en değerli yeşil alanlarından biri… 850 yaşındaki anıt ağaçların, göl ve birbirinden güzel şelalelerin bulunduğu bu yeşil adreste, hafta sonu keyifli vakit geçirmeniz garanti. Bölgede mutlaka görülmesi gereken şelale ise Sutüven…



Şelale, Edremit Akçay karayolundan 2 kilometre içeride bulunan Zeytinli Beldesi sınırları içinde yer alıyor. Sarıkız Yaylası’ndan doğan ve Kızılkeçeli Çayı üzerinde yer alan Sutüven, ‘Sıçrayan Su’ demek. Büyüleyici bir görüntüye sahip. Patika yollardan geçerek şelalenin döküldüğü yere vardığınızda buz gibi suda yürümenin hazzı çok başka...







Bölgede ateş yakmak ve balık tutmak yasak. Eğer yeşilliklerin içinde piknik yapacaksanız pek çok masa bulunuyor. Şelale sonrası yine aynı çay üzerindeki Hasanboğuldu Gölü’nü de görmenizi öneririm. Suyun berraklığı, turkuaz rengi, kayaların üstünden akıp giden dere ve yeşilin maviyle karışımı harika… Göl dönüşü ise köy pazarından organik ürünlerden satın alabilirsiniz. Doğal sızma yağlar, zeytinler, ballar ve peynirler... En güzeli ise dağ çilekleri... Tadına mutlaka bakmalısınız.







Bol aktiviteli: GÜZELDERE ŞELALESİ / DÜZCE



Şehir merkezine yaklaşık olarak 15-16 kilometre uzaklıkta bulunan Güzeldere, yeşilliklerle çevrili serin suyu ve etkileyici manzarasıyla ziyaretçilerine huzurlu bir hafta sonu ortamı sunuyor. Güzeldere köyünden geçen Bıçkı Deresi üzerinde bulunan şelale, 120 metre yüksekliğe sahip.



Böylesi bir yükseklikten dökülen suyun doğal coşkusu, dev kayın ve gürgen ağaçlarıyla bütünleştiğinde ise ortaya muazzam bir görüntü çıkıyor. Özellikle yılın bu zamanı suyun debisi arttığı için şelalenin görüntüsü daha da etkileyici bir hal alıyor. Sosyal medyada çok beğeni alacak fotoğraflar çekeceğinizi garanti ederim.







Şelaleye inen yola gelmeden, büyük bir alana yayılmış ve gayet iyi düzenlenmiş bir piknik yeri de bulunuyor. Burada ailecek güzel vakit geçirebilirsiniz. Geziye biraz hareket katmak isterseniz de

Güzeldere’nin içinde bulunduğu alanda trekking, kampçılık, bisiklet ve foto-safari gibi aktiviteler için uygun alanlar bulunuyor.







Keşfedecek çok şey var: YERKÖPRÜ ŞELALESİ / MERSİN



Mersin'de Mut-Ermenek yolu üzerinde yer alan bu doğa harikası, muhteşem bir görünüme sahip. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce Türkiye’deki 110 ‘tabiat anıtı’ndan biri olarak tescillenen Yerköprü Şelalesi’nin bulunduğu alan, tabiat parkı olarak koruma altında tutuluyor.



Şelalenin adı ise üzerinden akan suyun zamanla oluşturduğu kaya bloğundan kaynaklanıyor. Yerköprü’nün etrafı muazzam bir yeşil doğa ile çevrili. Hatta serin suları yaz aylarında ziyaretçilere serinleme imkânı da sunuyor.







Buraya kadar gelmişken çevrede keşfe çıkılacak pek çok yer de bulunuyor. Örneğin şelalenin yakınındaki Yerköprü Antik Kenti, Mersin'in tarihi ve kültürel zenginliklerine ışık tutuyor. Silifke'ye yakın olan Adamkayalar ise tarihi kaya mezarları ve kabartmalarıyla ön plana çıkıyor. Tarih ve doğa tutkunları için ilginç bir ziyaret noktası.







20’den fazla şelale sizi bekliyor: TATLICA ŞELALELERİ / SİNOP



Sinop’un en popüler doğal güzellikleri arasında yer alan Tatlıca Şelaleleri, Tatlıca köyünde bulunuyor. Yemyeşil ormanın arasından akan berrak sularıyla göz kamaştıran Tatlıca, yüksekliği ve doğal yapısıyla büyüleyici bir manzaraya sahip. 2011 yılında tabiat parkı ilan edilen şelalenin bulunduğu bölge ise yerli ve yabancı turistlerin uğrak adreslerinden…



Tabiat parkında yaklaşık 2-3 kilometrelik mesafede birbiri ardına sıralanan 20’den fazla şelale bulunuyor. Şelaleleri görebilmek için yapılan ahşap merdivenli yol büyük kolaylık sağlıyor. Ancak şelaleleri daha yakından görmek isterseniz suda yürümeniz gerekiyor. Bunun için gerekli ekipmanları yanınıza almayı sakın unutmayın.







Egzotik bir görünüme sahip: ILICA ŞELALESİ / KASTAMONU



Kastamonu'nun doğal güzelliklerinden biri olan Ilıca Şelalesi, ziyaretçilerine hem dinlenme hem de doğa ile iç içe olma fırsatı sunuyor. Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak ve temiz havanın tadını çıkarmak isteyenler için ideal bir rota olan Ilıca, Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesine 12 kilometre uzaklıkta olan Ilıca köyü sınırlarında yer alıyor.



15 metre yükseklikten dökülen şelalenin suyun döküldüğü yerde oluşan doğal havuz ve çevresi oldukça egzotik bir görünüme sahip. Ayrıca Ilıca'nın etrafı genellikle yeşil ağaçlarla kaplı ve piknik yapmak için uygun alanlar da bulunuyor.







Hepsi harika: KAPUZBAŞI ŞELALESİ / KAYSERİ



Yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrayan Kapuzbaşı Şelalesi, Kayseri’de Yahyalı ilçesinde yer alan doğal güzelliklerimizden biri. Bolkar Dağları'nın eteklerinde, muhteşem bir doğa manzarasıyla ziyaretçilerini karşılayan şelale; beş tanesi büyük, iki tanesi küçük olmak üzere yan yana dizili bulunuyor ve yükseklikleri de ortalama 40-60 metre arasında değişiyor.



Kapuzbaşı’nın çevresinde doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için çeşitli parkurlar da yer alıyor. Ayrıca şelalenin etrafında piknik yapmak için özel alanlar da sizleri bekliyor.







Şehrin en meşhuru: KURŞUNLU ŞELALESİ / ANTALYA



Antalya’nın meşhur Kurşunlu Şelalesi, Antalya-Isparta karayolunun 24’üncü kilometresinde yer alıyor. 1986 yılında tabiat parkı haline getirilen alandaki şelale, 18 metre yükseklikten dökülüyor.



İki kilometrelik bir kanyon içerisinde konumlanan şelalede yedi adet küçük gölet, küçük şelalelerle birbirine bağlanıyor. Kurşunlu Şelalesi, zengin flora ve faunası, bitki ve hayvanları gözleme faaliyetleriyle eko turizm açısından önemli bir yere sahip.







Ayrıca park alanı içerisinde yeme içme alanları, hediyelik eşya dükkânları, büfe, piknik alanları ve mesire yeri de bulunuyor.



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