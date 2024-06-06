Sahneye neden geç çıkılır

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Konserine geç çıktığı için Madonna’nın hakkında dava açılmışken, Tan Taşçı’nın isyanı ile bu krizi tekrar mercek altına almak şart oldu.

Önce global örnek üzerinden ilerleyelim.

Madonna geçtiğimiz günlerde turnesi kapsamında Washington’da sahneye iki saat geç çıktı.

Daha önce de aynı nedenle mahkemelik olan Madonna konserine bilet alan üç kişi tarafından saygısızlıkla suçlandı ve hakkında dava açıldı.

Dinleyicilerin avukatları, “Tüketicileri sıcak, rahatsız edici bir arenada performansı için saatlerce beklemeye zorlamak, Madonna’nın kibirli ve hayranlarına karşı tamamen saygısız olduğunun bir göstergesidir” dedi. Bu olayın yankıları bitmemişken, mayıs sonunda Bursa sahnesinde olan Tan Taşçı’ya gelen iki yorumun ardından X karıştı.

30 dakika sahneye geç çıkan Taşçı, eleştirilere şöyle yanıt verdi:

“Yaklaşık 5 sezondur aynı turları yapıyoruz ve yıllardır bilet üzerinde kapı açılış 21.00 yazıyor. 5000-6000 insanın oturması yerleşmesi beklenirken 21.30’u buluyor bazen geçiyor bile. Olay şu ki herkes yerini almış olursa o an çıkma saatidir.”

Hayranları da kendisine destek vererek rahatsız olan kişilerin zorla içeride tutulmadığını, dilerlerse dışarı çıkabileceklerini belirttiler.

Madonna’nın sahneye geç çıkmasıyla Tan Taşçı arasındaki esas fark ise birinin 2 saat gibi uzun bir süre bekletmesi. Ki gündelik planlarını bu zamanlamaya göre yapan bir dinleyici bu konuda şikâyetçi olmakta sonuna kadar haklı.

Yarım saat ise artık açık hava konserleri için pek de fazla bir süre değil.

Kapı açılış ile sahneye çıkış arasında yarım saat kesin oluyor ve artık bu yazılı olmayan bir kural.

Dinleyiciye saygı kadar, dinleyicinin de katıldığı etkinlikler hakkında bilgi edinmesi artık zorunlu olmalı.

Önümüz yaz, konserler bol.

Ben deyim 30 siz deyin 45 dakika başlama payını planlarınıza ekleyin.

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Dikkat çekenler

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◊ Hadise’nin duygusal sürecin final şarkısı olan “Hayat Oyunu”, Murat Güneş’in sözleri ve Volga Tamöz’ün bestesiyle güçlü bir giriş yaptı.

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Ne dinledim

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∆ Kırık Kalpler Düğün Salonu - Bahar Geliyor V2

∆ Billur Battal, Arsan - TELKİN

∆ Jako – Yalnız

∆ Melis Fis – Yat Kalk Dua Et

∆ Selin Sümbültepe, Zeid Hamdan - Derbest

∆ Tuğçe Şenoğul - Sensin Bunlara Sebep