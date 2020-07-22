Kuzey Ege’nin en sessiz köşesi... Sakin bir bayram tatili için en doğru adres
Çanakkale bölgesinde doğa ile iç içe, huzurlu bir tatil yapmak isteyenler için Sokakağzı mükemmel bir yer. Sokakağzı'nın en sevilen özelliği ise sakinliği. Yöre, turizmin en yoğun olduğu dönemlerde bile sakin kalmayı başarıyor. Bayram tatilinde herkesten uzakta biraz olsun kafa dinleyip, denizin tadını çıkarmak istiyorsanız burası tam size göre... İşte size Sokakağzı gezi rehberi...
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1
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Sessiz bir köşe bulup çadırımızla konaklamak için yönümüzü kuzey Ege’ye çevirdik. Hedefimizde Altınoluk’tan Assos yönüne doğru hareket edip kendimize uygun bir kamp alanı bulmak vardı. Küçükkuyu ve Kadırga Koyu arasında yan yana dizilmiş kamp alanlarında aradığımız dinginliğe ulaşamayınca yönümüzü daha da kuzeye döndük ve Sivrice Koyu’nun geçen yıl beni inanılmaz etkileyen sessizliğine indik. Birçok motel ve pansiyonun yan yana dizildiği koyda, yine bir kamp alanı bulamamış olmak bizi tam hayal kırıklığına sürükleyecekti ki, koyun karşı kıyısındaki Sokakağzı, adeta bizi kendisine çağırdı.
2
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Eskiden Yalı adı verilen bölge, civarda yer alan Sokak Deresi’nin bu koya dökülmesinden dolayı zamanla Sokakağzı olarak anılmaya başlanmış.
3
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Tam da hayalimizdeki durgun ve cam gibi berrak denizin, sakin sokakların, adım başı salaş balıkçıların yer aldığı koyda, ilk iş çadırımızı kurmak oldu.
4
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Kaptan Baba Restoran’ının arka bahçesindeki zeytinlikte bulduğumuz emektar bir zeytin ağacının gölgesine yerleştik. Dalları Ege rüzgârıyla salınan ağaç, gölgesiyle bize birçok otelin sunamayacağı huzuru daha en başında hissettirdi.
5
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Kamp hazırlığımızdan sonra kendimizi vakit kaybetmeden güzel Ege’nin sularına bıraktık. Ülkemizin birçok köşesinde denize girme fırsatı olmuş biri olarak söyleyebilirim ki, bölgenin denizi gerçekten çok güzel. Güzel deniz elbette hava koşullarına bağlı olarak değişir ama konakladığımız üç gün boyunca cam gibi berrak ve dalgasız suyuyla Sokakağzı gönlümüzde adeta taht kurdu.
6
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Bizi gerçekten şaşırtansa yaz ayının en yoğun tatil dönemlerinde olmamıza rağmen bölgedeki tatilci sayısının azlığı oldu. Geçen yıl yine benzer dinginlikteki karşı koy Sivrice’de aynı şekilde boştu. Hafta sonu ve resmi tatiller dışında genelde dingin olduğunu öğrendiğimiz bölge kesinlikle daha fazla turistin gelmesini hak ediyor.
7
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Gerçekten sessizlik arıyorsanız hiç düşünmeden kendinize hemen bir Sokakağzı pansiyonunda yer bulmalısınız ama cıvıl cıvıl bir tatil beldesi arayışındaysanız burası sizin için doğru adres değil. Yüksek sesli müzik çalmayan, gündüz ya da gece tek duyduğu şarkının dalga sesleri olduğunu hayal edenler içinse Sokakağzı çok doğru bir adres.
8
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Bölgede dinlenirken farklı aktiviteler yapmak isterseniz de Assos sadece yarım saat uzaklıkta. İster antik kendi dolaşır, isterseniz de gün batımında antik limanda güzel bir balık yiyebilirsiniz. .
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Denize girmek için yine farklı bir arayışınız olursa Kadırga Koyu’na gidebilir hatta Küçükkuyu civarına günübirlik tur yapabilirsiniz
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Benim seçiminse kaldığım üç günün tamamını kamp alanı Kaptan Baba ve hemen önündeki sahilde geçirmek oldu. Kafamda birçok çevre turu planıyla gelmiştim ama öyle bir huzur sundu ki, burası uzun zamandır hiç olmadığı kadar yavaşlattım hayatı ve tüm planlarımı bu güzel deniz için iptal ettim.
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İnsanın arada hayatı bu denli yavaşlatması adeta hücrelerini yeniliyor. Özellikle biz büyükşehir kaosundaki insanlar ne kadar ihtiyaç duyuyoruz bu hızı azaltılmış yerlere.
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Sizler de bizim arayıp bulduğumuz bu dinginliğe ortak olmak isterseniz hemen harekete geçin ama ne olur burayı bulduğunuz gibi dingin bırakın.
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Dilerim yıllar Sokakağzı’nın büyüsünü bozmaz ve bizler bu keyfi yıllarca bıkmadan yaşamaya devam ederiz.
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Sokakağzı dışında biraz daha Ege'de yelken açıp sakin bir deniz tatili yapacağınız yerler var. İşte Hürriyet Seyahat olarak seçtiğimiz, herkesten uzak güzel bir deniz tatili yapacağınız o yerler...
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SUVLA KOYU / ÇANAKKALE
Ege Denizi'nin Gelibolu Yarımadası dolaylarında ve Saros Körfezi'nin güneyinde bulunan Suvla Koyu, henüz insanların keşfedemediği saklı cennetlerden bir tanesi. Alın yanınıza kamp malzemelerini düşün yollara... Burada ailecek güzel zaman geçireceğiniz kesin...
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ŞİFNE KOYU, ÇEŞME / İZMİR
Korunaklı bir koy olan Şifne Koyu, yılın her mevsimi ılık bir havaya sahiptir, bunda Gerence rüzgârının etkisi büyük olduğunu söyleyebiliriz. Şifne Koyu deniziyle olduğu kadar yakınında bulunan kaplıcalarıyla da ünlüdür.
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AKYARLAR KOYU, BODRUM / MUĞLA
Akyarlar, 2012 yılına kadar Bodrum ilçesine bağlı bir köyken, 2012 yılında Muğla'nın büyükşehir olmasıyla bu ilçeye bağlı bir mahalle statüsünü almıştır. Bodrum’a 21 km, Turgutreis'e 8 km, Milas-Bodrum Havalimanı'na 58 km uzaklıkta yer alıyor.. Antik adı Arhialla olan Akyarlar, sörf için son derece uygun koşullara sahip. Bölgedeki koy ise oldukça sessiz sakin... Enfes bir turkuaz renkli denize sahip. Bodrum'a gidenlerin mutlaka ziyaret etmesi gereken koylardan bir tanesi.
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TERSANE KOYU, FETHİYE / MUĞLA
Göcek Körfezi’nin en büyük adası olan Tersane Adası’nın kuzeybatısındaki korunaklı koydur. Koyun girişi uzaktan belli olmaz. O derece dar olan ağızdan bir kanalla koya ulaşılır. Bu kanalda derinlik 20, koy içinde 5-10 metre arasındadır.Tertemiz bir deniz, harika bir doğa ve tarihi kalıntılarıyla Tersane Koyu mutlaka görülmesi gereken bir koy.
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BALIKAŞIRAN KOYU, DATÇA / MUĞLA
Marmaris-Datça yolunun 26 kilometredeki Hisarönü Körfezi içinde yer alan Balıkaşıran, Bencik Koyu'na da çok yakın mesafede yer alıyor. Balıkaşıran Koyu'nun en önemli handikabı ise konaklama imkanının çok olmaması.
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KARGI KOYU, DATÇA / MUĞLA
Muğla'nın en özel beldelerinden biri olan Datça merkezine yaklaşık 3 km uzaklıkta yer alan Kargı Koyu, hem yerli hem de yabancı turistlerin oldukça ilgisini çeken bir güzellik... Görülesi bir manzaraya ve doğal güzelliğe ev sahipliği yapan koy, merkeze yakın olması sebebiyle de sıklıkla tercih ediliyor. Datça merkezden yürüyerek yaklaşık yarım saatte ulaşılabilen Kargı Koyu'na sıklıkla düzenlenen minibüs seferleriyle de ulaşmak mümkün. Bünyesinde şezlong ve şemsiyelerle donatılmış güneşlenme terası, iskele ve kafe-restoran da bulunan koyda lezzetli yemeklerin tadına bakabilir, gün boyu güneşin keyfini çıkarırken berrak denizinde serinleyebilirsiniz. Taşlardan denize girilmesi zor gibi gözükse de suyun berraklığı sayesinde suyun dibi 25-30 metreden dahi görülebiliyor. Kimilerine göre Datça'nın en iyisi.
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AKVARYUM KOYU, DATÇA / MUĞLA
Datça'nın en güzel koylarından bir tanesi olan Akvaryum Koyu, bir akvaryum gibi tertemiz. Sualtı yaşamına merakı olanların deniz gözlüğü almadan gitmemeleri tavsiye edilir.