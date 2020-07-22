Kuzey Ege’nin en sessiz köşesi... Sakin bir bayram tatili için en doğru adres

Sessiz bir köşe bulup çadırımızla konaklamak için yönümüzü kuzey Ege’ye çevirdik. Hedefimizde Altınoluk’tan Assos yönüne doğru hareket edip kendimize uygun bir kamp alanı bulmak vardı. Küçükkuyu ve Kadırga Koyu arasında yan yana dizilmiş kamp alanlarında aradığımız dinginliğe ulaşamayınca yönümüzü daha da kuzeye döndük ve Sivrice Koyu’nun geçen yıl beni inanılmaz etkileyen sessizliğine indik. Birçok motel ve pansiyonun yan yana dizildiği koyda, yine bir kamp alanı bulamamış olmak bizi tam hayal kırıklığına sürükleyecekti ki, koyun karşı kıyısındaki Sokakağzı, adeta bizi kendisine çağırdı.