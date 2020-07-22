Huzur arıyorsanız burası tam size göre! Yeşille mavinin en çok yakıştığı 'sakin şehir'

2010 yılında 'Sakin Kent' ilan edilen Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka beldesi, son yıllarda tatilcilerin en fazla rağbet ettikleri yerlerin başında geliyor. Akyaka’ya hemen hemen her yaz gitmek için bir bahane yaratırım. Gerek ara sıra aklıma esince yaptığım kitesurf, gerekse ‘Akçapınar Tostçusu’nun müthiş lezzetli tostu için. Bazen de sırf o eski Ula evlerinde konaklamak için giderim Egenin en dingin kasabalarından Akyaka’ya. Akyaka, butik konaklama seçenekleri, kamp yapabileceğiniz alanları ve sakin koyları ile bu yaz tatil için gidilecek en doğru adreslerden biri.