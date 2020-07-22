Huzur arıyorsanız burası tam size göre! Yeşille mavinin en çok yakıştığı 'sakin şehir'
Akyaka’ya hemen hemen her yaz gitmek için bir bahane yaratırım. Gerek ara sıra aklıma esince yaptığım kitesurf, gerekse ‘Akçapınar Tostçusu’nun müthiş lezzetli tostu için. Bazen de sırf o eski Ula evlerinde konaklamak için giderim Egenin en dingin kasabalarından Akyaka’ya. Akyaka, butik konaklama seçenekleri, kamp yapabileceğiniz alanları ve sakin koyları ile bu yaz tatil için gidilecek en doğru adreslerden biri.
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2010 yılında 'Sakin Kent' ilan edilen Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka beldesi, son yıllarda tatilcilerin en fazla rağbet ettikleri yerlerin başında geliyor. Akyaka’ya hemen hemen her yaz gitmek için bir bahane yaratırım. Gerek ara sıra aklıma esince yaptığım kitesurf, gerekse ‘Akçapınar Tostçusu’nun müthiş lezzetli tostu için. Bazen de sırf o eski Ula evlerinde konaklamak için giderim Egenin en dingin kasabalarından Akyaka’ya. Akyaka, butik konaklama seçenekleri, kamp yapabileceğiniz alanları ve sakin koyları ile bu yaz tatil için gidilecek en doğru adreslerden biri.
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AKYAKA’DA NELER YAPILIR?
Azmak Nehri’nde tekne ile gezinti yapın Akyaka’da mutlaka Azmak Nehri’nin soğuk sularında yüzmelisiniz. Nehrin sodalı suyunun cildi güzelleştirdiği söyleniyor. Suyunun berraklığına hayran kalacaksınız. Nehri gezmek için tekne turlarına katılabilirsiniz.
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Sazlıkların arasından yaklaşık iki km boyunca yemyeşil bir doğanın ortasında geziyorsunuz. Ayrıca nehir kıyısında ayaklarınızı nehrin buz gibi sularına sokarak yemek yiyebileceğiniz çok sayıda restoran var.
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Masmavi koylarında yüzün Akbük Koyu: Bölgenin en popüler koyu. Ağaçların arasında masmavi tertemiz bir denizi var. Denizi cam gibi, balıkları net görebiliyorsunuz. Akyaka’ya 25 km uzaklıkta. Genelde kalabalık olduğu için sabah eken saatlerde gitmenizi öneririm.
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Akyaka Çınar Koyu: Buz gibi deniz suyu sevenler için ideal. Plajı taşlık ve deniz Azmak Nehri ile birleştiği için suyu soğuk oluyor. Akyaka ile Akbük arasında yer alıyor ve Akyaka’ya sadece 4 km. Burası Akyaka Plajı’ndan sonra Akyaka’ya en yakın koy. Doğası çok güzel. Akyaka civarında keyif alabileceğiniz diğer sakin koylar şöyle: Maden Koyu, Turnalı Koyu, Küfre Koyu ve Değirmenbükü.
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AKÇAPINAR’DA ÖNCE TOST SONRA KANO İLE AMAZON
Akçapınar Tostçusu’nun tostunu ve bol köpüklü yayık ayranını içmeden Akyaka’dan sakın dönmeyin. Ben tost sevdalısı biri olarak bölgeye gittiğimde ilk yaptığım Akçapınar’a gitmek oldu. Kaşar peyniri, kasap sucuğu ve salça ile hazırladıkları tostları gerçekten çok lezzetli.
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Akçapınar, Akyaka merkezden aracınızla 10 dakikada gelebileceğiniz mesafede. Akçapınar Köyü’nde kano kiralayan işletmeler var. Kanonuzu kiralayıp sazlıkların Amazon diye bilinen bölümünü mutlaka gezin.
Kleopatra Adası diğer adıyla Sedir Adası, Akyaka’ya 28 km, Marmaris’e ise 23 km uzaklıkta cennetten bir köşe. Altın sarısı kumu ve turkuaz rengindeki denizi ile gördüğüm en eşsiz plajlardan birine sahip.
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Adaya gitmek için öncelikle Çamlı köyüne gitmeniz gerekiyor, daha sonra Çamlık iskelesine ulaşılıyor ve buradan adaya tekne seferleri yapılıyor. Koruma altında olan Sedir Adası, Muğla ve çevresinde en fazla ziyaret edilen ören yerlerinden biri.
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GÖKOVA’DA KITESURF YAPIN
Gökova Körfezi, eşsiz rüzgârıyla ve upuzun plajıyla Türkiye’nin en iyi kitesurf (uçurtma sörfü) yapılabilen noktalarından biri.
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Tüm sahili kaplayan uçurtmalar rengârenk manzaralar sunuyor. Kitesurf dersleri alabileceğiniz birçok yer var. Sörf yapmasanız bile sörfçüleri izlemek için mutlaka gidin bu plaja. Hayatınıza biraz adrenalin katmak istiyorsanız da uçurtma sörfünü mutlaka deneyin.
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AKYAKA ORMAN KAMPINDA KAMP YAPIN
Akyaka Orman Kampı, Akyaka merkeze çok yakın. Burada çadır ve karavan kampının yanı sıra taş evlerde de kalabilirsiniz. Camping alanı içerisinde market, restoran ve çeşitli spor alanları mevcut. Denizine ise kayalıklardan giriliyor.
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ÇEVREYİ BİSİKLETLE KEŞFEDİN
Akyaka merkezden bisiklet kiralayıp çevreyi bisikletle gezebilirsiniz. Bölgede çeşitli bisiklet rotaları var. Kent ormanı güzergâhında, Maden Koyu yolunda gidebileceğiniz bir yol var.
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Ayrıca ülkemizin en geniş bisiklet rotalarından olan Karia Yolu’nda pedallayabilirsiniz. Yol boyunca manzara çok güzel. Yol üzerindeki yönlendirmeler yeterince bilgilendirici, bu nedenle kaybolma korkusu olmadan bu rotayı deneyimleyebilirsiniz.
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AKYAKA’DA NEREDE KALINIR?
Kendine has mimarisiyle çok keyifli konaklama seçenekleri var bu şirin kasabada. Genellikle iki katlı, ahşap ve taştan yapısıyla eski ula evleri şeklinde tasarlanan butik oteller, kartpostal görünümü veriyor. Ben genellikle bu tarz evlerde kalmayı tercih ediyorum.
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En son gittiğimde kendimi öyle evimde hissettim ki iki gün kalacağım yerde dört gün kalıp çıktım. Bu tarz konaklama seçeneği sunan otellerden önerilerim; Alp Suites Pinehill, Alp Suites Madalin, Susam Suites, Verde Suites.
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AKYAKA’DA HANGİ LEZZETLERİ TATMALI?
Azmak Nehrinde Balık: Nehir boyunca sıralanmış çok sayıda balık restoranı var. Akyaka’da bir akşam yemeğinizi mutlaka bu restoranlardan birinde yiyin. Bunun için deniz ürünleriyle ünlü Halil’in Yeri’ni tercih edebilirsiniz.
Pizza Fellas: Akyaka’da mutlaka uğramanız gereken bir başka restoran Pizza Fellas. Çeşit çeşit incecik hamurlu pizzaları var. Tadı damağınızda kalacak. Favorim patlıcanlı ve rozbifli pizzaları oldu.
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No 22 Hotel Riders InnGenellikle sörfçülerin toplandığı çok hoş bir mekân. Burada hem konaklayabilir hem yemek yiyebilir hem de canlı müzik ve DJ performansları ile eğlenebilirsiniz.
Yörük Ali Gözlemecisiİtalyan usulü gözleme olur mu demeyin, bunun mümkün olduğunu Akbük yolu üzerindeki Yörük Ali’de göreceksiniz. Domatesli, fesleğenli gözlemesini mutlaka deneyin.
West Cafe Azmak Nehri’nin üzerinde ağaçların içine kurulmuş şık bir kafe. Akyaka’nın ruhuna uygun dekore edilmiş. Nehir kenarında yürüyüş yapıp, burada bir kahve molası verebilirsiniz.