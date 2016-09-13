Bayramda Yunanistan'da tatil yapmanız için 20 neden
Bayramda bir değişiklik yaparak rotanızı Yunanistan'a çevirin ve komşunun güzelliklerini keşfe çıkın.
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Yunanistan belki de son dönemlerde tekrar keşfedilen en güzel tatil rotalarının başında geliyor. Hem Türkiye'ye oldukça yakın oluşu hem de kültürel benzerlikleri nedeniyle pek çok kişi her yaz akın akın Yunan Adaları'na tatile gidiyor.
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Yunanistan'a gidip oranın muhteşem doğasına hayran kaldıktan sonra buna hak vermemek mümkün değil elbette.
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Siz de bu yaz bir değişiklik yaparak birbirinden güzel Yunan Adaları'ndan birini ziyaret edebilir ve muhteşem güzelliklerin farkına varabilirsiniz.
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YUNANİSTAN'A GİTMEK İÇİN 20 NEDEN
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1. Yunanistan her şeyden önce komşumuz olarak Türkiye'ye oldukça yakın. Bu da ulaşımını kolay kılıyor.
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2. Çeşitli Yunan Adaları'nı Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça ve Çeşme'den her gün kalkan feribotlarla keşfe çıkabilirsiniz. Kos, Simi, Rodos ve Sakız Adaları'na bu tatil beldelerinden kolayca ulaşmak mümkün.
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3. Yunanistan'a gidince enfes Yunan mutfağını tatmadan olmaz. Birbirinden lezzetli ve taze deniz mahsullerini Yunanistan'da doyasıya yemelisiniz.
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4. Yunanistan'ın milli içeceği Frappe. Özellikle yaz günlerinde bu lezzetli soğuk kahve içeceği mutlaka deneyin ve ferahlayın.
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5. Yunanistan'ın harikulade mavi beyaz mimarisine hayran kalacaksınız. Renkli begonviller arasından sizi selamlayan beyaz taş evler harika bir ambians oluşturuyor.
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6. Souvlaki kebabı Yunanistan'a özgü bir kebap çeşidi. Yumuşak etli ve kalın olarak servis edilen bu kebap çeşidini mutlaka tadın.
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7. Türkler için rakı ne kadar önemliyse Yunanistan'da da uzo o kadar önemli. Hatta milli içkileri. Komşu'da uzonun tadını çıkarmadan dönmeyin.
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8. Selanik ve Kavala gibi şehirlerde Osmanlı ve Bizans eserlerine rastlayabilir, tarihi kalıntıları gezerek kültürünüzü geliştirebilirsiniz.
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9. Kavala'yı ziyaret etmişken leziz kavala kurabiyesini yerinde tadabilirsiniz.
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10. Yunanistan'ın son zamanlarda güney kıyılarımızdan daha popüler olmasının bir nedeni de uygun fiyatları. Yunanistan'da leziz yemeklerin lezzetine oldukça uygun fiyatlarla varabilirsiniz.
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11. Türk kahvesine oldukça benzeyen ama daha az kavrulmuş olan Yunan kahvesini yemeklerden sonra mutlaka deneyin.
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12. Yunanistan'da öğle saatlerinde geziyorsanız siesta kavramı ile de tanışırsınız. Pek çok yer öğle saatlerinde kapılarını kapıyor.
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13. Yunan halkı oldukça sempatik ve sıcakkanlı. Aralarında Türkçe bilenler de oldukça fazla. Bu vesile ile Yunanlılarla sıcak dostluklar kurmak ve muhabbet etmek oldukça keyifli.
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14. Tam bir eğlence düşkünü iseniz komşunun ünlü adası Mykonos size göre.