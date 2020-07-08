Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Mekânların resmi web sitesi, Alamy
Haber Giriş: 08 Temmuz 2020 - 12:49,
Koronadan uzak mutluluğa yakın... Ne stres kalacak ne de yorgunluk
İki günlük hafta sonu tatilinizde ruhunuzu, bedeninizi dinlendirmek ve koronanın getirdiği stresi biraz olsun unutacağınız güzel bir liste hazırladık. Yapmanız gereken tek şey ister ailecek isterseniz tek başınıza sırt çantanızı alıp yollara düşmek… Üstelik hepsine konaklama alternatifleri de ekledik. Fiyatları da oldukça uygun…
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Her hafta kalabalık şehir hayatından, yoğun iş temposundan kaçmak için sessizliğin ve sakinliğin olduğu yerlere gitmek istiyoruz. Hele bir de sabah sekiz akşam altı mesai düzenindeysek, hafta sonlarını iple çekiyoruz. Sizi bu hafta sonu yola düşürecek güzel bir liste yaptık. Üstelik ucuza da konaklama da yapabileceksiniz. İster doğanın tadını çıkarın ister denizin...
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Küçük Karadeniz: YUVACIK Yuvacık, Kocaeli’nde saklı kalmış cennetlerimizden. Bölge halkı buraya ‘Küçük Karadeniz’ diyor. Aslında haklılar çünkü tıpkı Karadeniz gibi yemyeşil bir doğası var. Şu günlerde yeşil cümbüşü yaşanıyor ve ortam harika…
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Barajıyla ünlü Yuvacık İzmit’e 16, İstanbul’a 110 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Özellikle bu iki şehirden günübirlik kaçmak isteyenler için ideal. Geniş bir yayla görünümündeki belde trekking meraklıları için çok uygun… Sisli Vadi’sine doğru yürüyebilir, bol bol fotoğraf çekip kamp yapabilirsiniz. Yuvacık’ta dağlar, dereler, ormanlar bütün stresinizi alacak.
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Nerede kalınır? Karaaslan Kamping en ideal yer. Ahşap Kütük Evler’de konaklayabilirsiniz. Kişi başı kahvaltı dâhil 180 TL. Sadece odada kahvaltısız konaklamak isterseniz de 130 TL. Ayrıca tesis birçok aktiviteyi de barındırıyor.(karaaslankamping.com) Fotoğraf: karaaslankamping.com
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Göl çevresinde kendin pişir kendin ye: ABANT Abant'ı gezmek için her mevsim başka bir sebebiniz var. Yazın ayrı kışın apayrı manzaralara sahip… İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlere yakınlığı nedeniyle tam bir kaçış noktası. Özellikle Abant Gölü Tabiat Parkı köknar, çam, meşe, kayın, gürgen, kestane, kavak, dişbudak ve fındık ağaçlarıyla muhteşem bir bitki örtüsüne sahip.
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Göl çevresinde yayla olarak kullanılan açık alanlar olsa da çam, köknar ve kayın ağaçlarını görmek mümkün. Yaban hayatın da görüldüğü Abant Gölü Tabiat Parkı çevresinde yabandomuzu, tavşan, karaca, ayı, tilki, yaban ördeği, keklik ve yaban güvercini gibi canlıları da görebilirsiniz. Bu arada Abant yolu üzerinde ve Abant Gölü etrafında birçok restoran var, hepsi de kendin pişir kendin ye tarzında, mutlaka uğramalısınız. Fotoğraf: abantyesilev.com
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Nerede kalınır? Abant’ın güzelliğini taşıyan ‘Abant Yeşil Ev’de doğanın uyanışını kuşlarının cıvıltısı eşliğinde izleyebilirsiniz. Burada farklı isimle birçok konaklama seçeneği bulunuyor. Masal Ev, Meraklı Ev, Rüya Ev, Utangaç Ev vs. Fiyatlar da hemen hemen aynı sayılır. Örneğin, ‘Masal Ev’de Hafta içi ve hafta sonu kişi başı konaklama fiyatı 500 TL. (abantyesilev.com) Fotoğraf: abantyesilev.com
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Her mevsim güzel: CUMALIKIZIK Evliya Çelebi'nin ‘Ruhaniyetli bir şehir’ dediği ve ilk seyahatini gerçekleştirdiği yer Bursa… Hangi mevsimde giderseniz gidin, size mutlaka en güzel özellikleriyle kucak açacak. Bursa’nın en özel yeri ise Uludağ'ın eteklerinde daracık sokakları, orijinal dokusunu yitirmemiş otantik evleri ve köy havasını koruyan atmosferiyle Cumalıkızık…
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Osmanlı'da erken dönem sivil mimari örneklerine ev sahipliği yapan köy, Uludağ'ın çevresine kurulan yedi kızık köyünden biri. Bu köylerden Cumalıkızık, Hamamlıkızık, Derekızık, Fidyekızık ve Değirmenlikızık olmak üzere beşi günümüze kadar ulaşmış. Aralarında orijinal dokusunu korumuş olansa Cumalıkızık. Doğal kaynakları, şenlikleri ve yaşanmışlıklarıyla kentin hem tarihi hem de doğal güzellikleri arasında kaybolacaksınız. Üstelik dünyanın en dar sokağı da burada…
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Nerede kalınır? Cumalıkızık’ta en otantik yer Bulanlar Konak Pansiyon… Kişi başı günlük fiyatı 120 TL. Fiyata kahvaltı dahil. Aktivite olarak pansiyon tarihi Cumalıkızık köyünde bulunduğu için bol bol tarihi gezi yapılabilir. (bulanlarkonak.com) Fotoğraf: bulanlarkonak.com
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Şehir hayatından sıkılanlara: ŞİRİNCE İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı adı gibi şirin Şirince. Bilinen en eski adı ‘Kırkınca’. Hikâyeye göre kendini dağlara vuran 40 kişiden dolayı almış bu ismi. Ancak daha sonra ‘Şirince’ adı verilmiş ve bu isim resmileştirilmiş. Ulaşımı çok kolay ve yaz-kış ziyaretinize açık. Şehirden, gürültüden, betondan, kirli havadan bunaldıysanız sakin bir hafta sonu için en güzel adres…
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Aslında buranın en güzel yanı, organik tarıma verilen önem ve kaliteli bağlarından çıkan şarapları… Geldiğinizde mutlaka Şirince’ye özgü güzel şaraplardan satın almalısınız… Aziz John Baptist Kilisesi ve Tiyatro Medresesi gibi yerleri gezmeden de sakın dönmeyin. Ayrıca Tiyatro Medresesi’nin yanında Nesin Matematik Köyü bulunuyor.
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Şirince’de kalınacak yer Kayserkaya Dağ Evi… Kasabanın güzelliğini dağ eviyle buluşturan otelde kozalak evlerde iki kişilik fiyat alınıyor. Hafta içi 500 hafta sonu 600 TL. Kahvaltı dahil her ikisinde de... Aktivite olarak havuz, bar ve restoran bulunuyor. (kayserkaya.net) Fotoğraf: kayserkaya.net
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Sessiz sakin: BOZCAADA ’Ege’nin İncisi’ sözünü sonuna kadar hak eden Bozcaada’da hafta sonu için çok ideal. Şu sıralar çılgın kalabalıktan uzak Bozcaada sizi çok etkileyecek, dönmek istemeyeceksiniz.
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Ada Rum Mahallesi ve Türk Mahallesi olarak ikiye ayrılmış. Rum Mahallesi’nde daha çok restoranlar, kafeler, meyhaneler bulunurken Türk Mahallesi’nde ağırlıkla pansiyonlar ve butik oteller var.
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Nerede kalınır? Camping Bozcaada’da çadırlarda kalarak Bozcaada’nın güzelliğiyle iç içe zaman geçiriyorsunuz. Ayrıca bungalovlar da var. Bungalov evlerin oda fiyatı hafta içi 200, hafta sonu 250 TL. Çadırlar için kişi başı ücret alınıyor. Hafta içi 50, hafta sonu 60 TL. Fotoğraf: campingbozcaada.com
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Pandemi dolayısıyla fiyatlara kahvaltı dahil değil. Aktivite olarak Ayazma ve Sulubahçe arasında doğa yürüyüşleri ve konaklama alanına yakın iki plaj mevcut. (campingbozcaada.com) Fotoğraf: campingbozcaada.com
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Tarih dolu hafta sonu: İZNİK Günbatımının güzelliği karşısında büyülendiğiniz bir hafta sonu için İznik en ideal yerlerden. Burası toprağı eşeleseniz tarih fışkıran bir yer. Çiniler, tarihi yapılar ve surlar… Sessizlik istiyorsanız mutlaka uğrayın bu güzel yere…
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Nerede kalınır? Askania, Yunan Mitolojisi’nde ‘İznik Gölü’ anlamına geliyor. Askania size tamamen doğal bir yaşam sunuyor. Ekonomik odalar hafta içi 250 hafta sonu 300 TL. Fakat ekonomik odaların içerisinde banyo ve tuvalet bulunmuyor, ortak bir alan kurulu. Bungalovlar hafta içi 500 hafta sonu 700, suit odalar ise hafta içi 600 hafta sonu 850 TL. Tüm fiyatlara kahvaltı dahil olmakla beraber çadırda kalmak için ödenmesi gereken fiyat 100 TL. Fotoğraf: iznikaskania.com
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Aktivite olarak her odanın kapısında hamak bulunuyor, yunus ve bisiklet kiralanabiliyor, 13 dönümlük geniş bir arazide bulunduğu için doğa yürüyüşleri ve tekne turları da yapılıyor. (iznikaskania.com) Fotoğraf: iznikaskania.com
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UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde: SAFRANBOLU Tamamı UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Safranbolu, Osmanlı tarihinin en güzel örneklerine ev sahipliği yapıyor. Yüzyıllara meydan okuyan yaklaşık 2 bin adet konağıyla Safranbolu adeta bir açık hava müzesi. Mutlaka Cinci Han Kervansaray ve Cinci Hamamı’nı ziyaret etmelisiniz.
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Nerede kalınır? Safranbolu’da konaklamak için Kolağası Butik Otel’i iyi bir tercih. Hafta içi 120 hafta sonu 150, çift kişi için ise 220, hafta sonu 270 TL. Kahvaltı dahil... Ayrıca ücretsiz otopark imkanı da var. Açık havuz ve doğa yürüyüşü yapılabilen alanlar da mevcut. (kolagasi.com) Fotoğraf: kolagasi.com
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Şehre yakın: ŞİLE İstanbul'un yanı başında yeşille mavinin bir arada olduğu güzel bir hafta sonu kaçamağına ne dersiniz? Hem doğası hem de Bizans, Roma ve Hititler'den kalma eserleriyle dikkat çeken Şile hafta sonu için en ideal rotalardan. Ayrıca ATV safariyle eğlenceli anlar da geçirebilirsiniz.
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Nerede kalınır? İstanbul’un stresi ve hareketliliğinden yorulanlar 'Sahil Kamp İstanbul', oldukça ideal... Burası hem şehre yakın hem de güzel bir adres... Şehrin yanı başında deniz ve orman ile iç içe mükemmel bir tatil sizleri bekliyor. Fotoğraf: sahilkampistanbul.com
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Mekana günübirlik girişler de yapılıyor. Günübirlik girişler saat 08.00’de başlıyor ve akşam 19.00’a kadar sürüyor. Giriş ücreti: 25 TL. Ayrıca çadır ve karavan gibi koronadan uzak bir hafta sonu tatili de geçirebilirsiniz. Fotoğraf: sahilkampistanbul.com
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Bir de denize neredeyse sıfır Deniz Koza Bungalovları bulunuyor. Konaklama fiyatı 250 TL. (sahilkampistanbul.com) Fotoğraf: sahilkampistanbul.com