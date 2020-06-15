Karadeniz’in kıyısına dizili 10 masal kasaba! Uzman jüri seçti, şimdi tam zamanı...

10- Güzelliği aklınızda, tadı damağınızda kalacak: ÇAYELİ / RİZE

Yaylaları, dereleri ve yöresel birçok lezzetiyle ön plana çıkan Karadeniz’in en yeşil ilçelerinden Çayeli tarihi dokusu ve muhteşem yeşil doğasının yanı sıra tam bir lezzet durağı... Kasabanın dünyaca ünlü kuru fasulyesini yedikten sonra bu konudaki standartlarınız kesinlikle değişecek. Elif Omput ‘’Buraya geldiğinizde kendinizi Lale Lokantası’na atın ve meşhur yöresel Rize sütlacını yemeyi unutmayın’’ diyor.