Türkiye 'Mavi Bayrak'lı plaj sayısını arttırdı! İşte listede yer alan en güzel 10 halk plajı...
Dünya genelinde 46 ülkede uygulanan ‘Mavi Bayrak Programı’ kapsamında, Türkiye’de en son geçen 459 olan Mavi Bayraklı plaj sayısı şu an 486… Bu sayı her yıl artıyor. Biz de hazır normalleşmeye geçilmişken hem cebinizi yakmayacak hem de güzellik ve olanaklarıyla gittiğinizde dönmek istemeyeceğiniz Mavi Bayraklı en güzel halk plajlarını listeledik…
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Mavi Bayrak nedir?
Plajlar ve marinalar için Mavi Bayrak Programı, kar amacı gütmeyen uluslararası bir sivil toplum örgütü olan FEE (Foundation for Environmental Education-Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı) tarafından yürütülüyor. Mavi Bayrak Programı ilk olarak 1985 yılında Fransa’da başlatıldı ve 1987 yılından bu yana Avrupa’da ve Güney Afrika’nın katıldığı yıl olan 2001 yılından bu yana ise Avrupa dışındaki ülkelerde de uygulanmakta. Günümüzde Mavi Bayrak sürekli sayısı artan katılımcı ülkeler ile gerçek anlamda küresel bir programa dönüşmüştür. Özetle Mavi Bayrak plaj, marina ve yatlara verilen uluslararası bir çevre ödülüdür. Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) koordinatörlüğünde plajlar ve marinalarda denizin evsel nitelikli atıksular tarafından kirliliğinin önlenmesi amacıyla yürütülen Mavi Bayrak Kampanyasına ülkemiz 1994 yılından bu yana katılmakta...
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Medya takip kurumu Ajans Press, mavi bayraklı plajlarla alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl mavi bayraklı plaj sayıları ile alakalı basına 875 haber yansıdığı tespit edildi.
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Geçmiş yıllara bakıldığında da bu sayının 2019 yılında 987, 2018 yılında ise 905 adet olduğu gözlendi. Bu yıl çıkan haber adetleri incelendiğinde mavi bayraklı plajların denetlenmesi gündemde olurken, mavi bayraklı plajların artmasının özellikle yerel yayınlarda oldukça konuşulduğu gözlendi. Uzman yorumlarına göre ise mavi bayraklı plajların, tatil beldesi ve otel seçilirken ayırt edici unsurlar arasında yer aldığı belirtildi.
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En çok mavi bayrak Antalya’da
En çok mavi bayraklı plaja sahip şehir ise değişmezken 206 plajla Antalya açık ara zirveyi korudu. İkinci sırada ise tatilcilerin gözde tercih mekânları arasında yer alan Muğla olurken, 105 adet mavi bayraklı plaja sahip olduğu saptandı.
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İzmir’de 52 adet, Aydın’da 35, Balıkesir’de 31, Çanakkale’de ise 13 adet mavi bayrağa sahip plaj olduğu görüldü. Bunların yanı sıra Türkiye’de 22 adet mavi bayraklı marina olduğu açıklanırken, 7 adet de mavi bayraklı yat olduğu gözlendi.
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Biz de Mavi Bayraklı en güzel 10 halk plajını listeledik. İşte o plajlar…
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Kızkalesi Halk Plajı
Akdeniz'in incisi Mersin'in en ünlü tarihi noktası Kızkalesi'nin incecik kumlu sahilidir. Tertemiz bir denize sahip olan Kızkalesi Plajı mavi bayrak ile ödüllendirilmiştir. Popüler olmasının en büyük nedenlerinden birisi harika denizinin, kumsalının yanı sıra sahip olduğu manzarasıdır.
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Kızkalesi Plajı, sahilin en solunda bulunan Liman Kalesi ile başlar ve Silifke istikametine doğru devam eder. Deniz ileriye doğru 50 metreye kadar sığdır. Denizin bu kadar sığ olması ve birden derinleşmemesi küçük çocuklu aileler için oldukça ideal bir sahil olma özelliği gösterir.
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Kalkan Halk Plajı
Berrak ve Serin bir denizi var. Burada yılın gokuz ayı denize girmek mümkün. "Belediye Halk Plajı olarak da bilinen plaj, küçük çakıl taşlarında oluştuğu için denizden çıkışta ayağınız kumlanmıyor. Temiz ve Bakımlı plajın, yörenin gözde turistik beldesinin hemen içinde yer alması da ayrı bir avantaj.
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İster plajda şezlong kiralayıp gününüzü geçirebilir, ister arada Kalkan'ın şirin çarşısında küçük turlar atıp yeniden serin denize dönebilirsiniz. Adı gibi Halk Plajı, halkla ve beldeyle iç içe, cıvıl cıvıl.
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Kleopatra Batı ve Doğu Halk Plajı
2 kilometrelik bir uzunluğa sahip olan ünlü Kleopatra Plajı, Alanya'nın tarihi yarım adası olarak bilinen yerin batısındaki Damlataş Plajı'nın sonundan başlar. Kleopatra Plajı, altın renkli kumlara sahip olmasının yanı sıra, denizinin güzelliği ve sahilinin çekiciliği olması buranın özel bir plaj olmasında etkilidir.
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Çevresinde konaklama içinde tercih edebileceğiniz birçok tesis hizmet vermektedir. Kleopatra Plajı halka açık bir sahil olduğundan dolayı plaja girişler ücretsizdir. Plajda gün boyunca faydalanabileceğiniz güneş şemsiyesi ve şezlonglar yer alır.
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Kumburnu Halk Plajı
Türkiye’nin yurt dışında turizm tanıtım yüzü olarak sıkça kullanılan plaj 2005’ten beri her yıl ‘Mavi Bayrak’ alıyor. Ölüdeniz’in sakin sularına sahip Kumburnu'da konaklama, restoran ve ulaşım açısından zengin imkânlar var.
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Ölüdeniz’i açık denizden ayıran 500 metre uzunluğundaki kum bankı Bild gazetesinin düzenlediği ankette ‘Dünyanın En Güzel Sahili’ seçilmişti. Kumsalın içe bakan tarafı sığ ve dalgasız olma özelliğiyle çocuklu aileler için ideal.
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Çeşme Belediyesi Ilıca Halk Plajı
Türkiye’nin en popüler tatil rotalarından Çeşme… İlk kez kapılarını açan mekânları, yenilenen işletmeleri ve birbirinden güzel plajlarıyla her sezon çok hareketli. Türkiye’yi ‘beach club’ eğlencesiyle tanıştıran İzmir’in bu ufak beldesinde eğlence hiç bitmiyor. Gece yarısına dek süren akşamüzeri partileri ve canlı müzik mekânları mutlaka rezervasyon gerektiriyor.
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Bölgedeki en güzel plaj ise Ilıca... Ilıca Plajı özellikle çocuklu aileler için idealdir, çünkü denizin büyük bir mesafesi sığdır. Çeşme'de en erken sezonu açan plaj olduğunu da hemen söyleyelim. Aynı zamanda kitesurf ile ilgilenenler tarafından ilgi görür.
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Ceneviz Kalesi Ve Sahil Plajı
Karadeniz'de doğa manzarası hayal edin; derin vadiler, şelaleler, berrak akan dereler, alabildiğince yeşillik ve fındık bahçeleri... Tüm bunların harmanlandığı yer Akçakoca... Batı Karadeniz’de Düzce’ye bağlı, küçük ama kocaman bir açık hava müzesi... Deniz, doğa, tarih ve kültürün bir arada bulunduğu Anadolu’nun cennet köşelerinden burası.
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Zaten coğrafi konumundan dolayı zengin bir bitkisel çeşitliliğe sahip. Kendi topraklarından doğan Melen Çayı Havzası içinde yer alıyor. Geldiğinizde 40 km’lik kumsalda, tertemiz bir deniz ve tane tane kum bulacaksınız. Denize girmek için en güzel yer ise Ceneviz Kalesi Plajı… Burası mavi bayraklı bir plaj, çok kişi bilmediği içinde bakir kalmış.
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Belcekız Halk Plajı
Fethiye’den Ölüdeniz’e çamlar arasından giden yol 14 km. Yokuşlu inişli yolun sonunda birden müthiş bir mavi çıkıverir karşınıza. Burası Belcekız Plajı’dır. Fethiye'nin popüler beldesi Ölüdeniz'de yer alan Belcekız Plajı, tekne turlarının hareket noktası olarak biliniyor.
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Çok eski zamanlarda, tekne ve gemilerdeki insanlar, içme suyu almak için sandallarla bu bölgeye geliyorlarmış. Bu gemilerden birinin kaptanının oğlu da, tıpkı diğerleri gibi su almak için kıyıya çıktığında Belcekız isimli çok güzel bir kıza âşık olmuş. Çocuk gemide kalmak zorundaymış ancak her su almaya geldiğinde buluşuyorlarmış. Ancak bir gün çıkan şiddetli fırtınada çocuk hayatını kaybetmiş. Belcekız da sevdiği çocuğun öldüğünü anlayınca kayalardan atlayarak intihar etmiş. Çarşaf gibi dalgasız denizi, etrafındaki yeşilliği ve incecik kumuyla eşsiz bir plaja sahip. En güzeliyse yüzerken üzerinizde süzülen rengârenk yamaç paraşütleri…
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Şarköy Halk Plajı
Özellikle İstanbul'lu tatilcilerin uğrak yeri olan ve yazın nüfusu milyona yaklaşan kentte deniz suları her yıl geçer not alıyor. Yaz aylarında otel ve pansiyonların tam kapasite çalıştığı tatil kendi Şarköy'de denizin temizliği genelde yüzleri güldürüyor.
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Denize girilecek en güzel yer ise Şarköy Halk Plajı... Burada ailecek güzel vakit geçireceğiniz garanti...
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Mollakasım Halk Plajı
Burası denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'nin tek mavi bayraklı plajı olan Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Halk Plajı...
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Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin ise en büyük gölü olan Van Gölü, havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların uğrak yerleri arasına girdi. Denizden yüksekliği yaklaşık bin 700 metre, yüzölçümü 3 bin 713 kilometrekare, derinliği ise yaklaşık 500 metreyi bulan Van Gölü, doğal güzellikleri ve saklı koylarıyla dikkat çekiyor.
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Damlataş Halk Plajı
Damlataş Mağarası’nın önünde, Alanya Kalesi’nin eteklerinde yer almakta. Alanya plajları ince ve temiz kumu göz alıcı bir güzelliğe sahiptir. Bu plajların arkasında turizme hizmet veren birçok oteller yapılmıştır. Kumsal oldukça geniştir.