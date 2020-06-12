Türkiye 'Mavi Bayrak'lı plaj sayısını arttırdı! İşte listede yer alan en güzel 10 halk plajı...

Mavi Bayrak nedir? Plajlar ve marinalar için Mavi Bayrak Programı, kar amacı gütmeyen uluslararası bir sivil toplum örgütü olan FEE (Foundation for Environmental Education-Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı) tarafından yürütülüyor. Mavi Bayrak Programı ilk olarak 1985 yılında Fransa’da başlatıldı ve 1987 yılından bu yana Avrupa’da ve Güney Afrika’nın katıldığı yıl olan 2001 yılından bu yana ise Avrupa dışındaki ülkelerde de uygulanmakta. Günümüzde Mavi Bayrak sürekli sayısı artan katılımcı ülkeler ile gerçek anlamda küresel bir programa dönüşmüştür. Özetle Mavi Bayrak plaj, marina ve yatlara verilen uluslararası bir çevre ödülüdür. Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) koordinatörlüğünde plajlar ve marinalarda denizin evsel nitelikli atıksular tarafından kirliliğinin önlenmesi amacıyla yürütülen Mavi Bayrak Kampanyasına ülkemiz 1994 yılından bu yana katılmakta...