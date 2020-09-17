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Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 17 Eylül 2020 - 11:17 | 

Kapadokya'nın masalsı manzarasını deve safari ile keşfediyorlar

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, turistler deve turuna katılarak, bölgenin masalsı manzarasını keşfe çıkıyor.

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UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da, doğal, tarihi ve kültürel güzellikler arasında turistler için birbirinden farklı etkinlikler düzenleniyor.

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Son yıllarda ilginin arttığı deve turuna katılan turistler, Kapadokya'daki peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerde gezinti yapıyor.

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Bölgedeki Meskender, Güllüdere ve Kızıl Vadi sırtlarında gezinti yapan deve kervanı ilginç görüntü oluştururken, etkinlik turistlerin beğenisini topluyor.

4Kapadokyada deve ile gezinti yapmak heyecan verici
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"Kapadokya'da deve ile gezinti yapmak heyecan verici"

Etkinliğe katılan Amerikalı turist Nor Kassar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devenin egzotik bir hayvan olduğunu, Kapadokya'nın mistik görünümünde böyle bir etkinliğe katılmaktan heyecan duyduğunu belirtti.

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Kapadokya'daki turistik alanları herkesin mutlaka görmesi gerektiğini vurgulayan Kassar, "İki gündür Kapadokya'dayım ve bugüne kadar turistik gezi yaptığım en güzel yerlerden biri burası oldu. Kapadokya inanılmaz güzellikte harika bir yer. Deve ile gezinti yapmak da heyecan verici, burada herşey çok güzel." dedi.

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Amerikalı turist Luna Ghraoui ise arkadaş grubuyla geldiği bölgede çeşitli aktivitelere katıldığını, deve turunu çok beğendiğini kaydederek, "Kapadokya coğrafi özellikleri ve manzarasıyla çok güzel. Dün katıldığım balon turu çok eğlenceliydi. Develerle bu doğal alanda dolaşmak da çok keyifli. Ülkeme döndüğümde arkadaşlarıma mutlaka bu deneyimi yaşamalarını tavsiye edeceğim." ifadelerini kullandı.

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Kayseri'den bölgeyi gezmek için geldiği ailesi ile etkinliğe katılan Burcu Damla Özkan da Kapadokya'nın büyülü bir atmosfere sahip olduğunu, dünyada gezilmesi gereken ender yerlerden birinde gezinti yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

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Kapadokya'da yaklaşık 3 yıldır develerle gezi düzenleyen turizmci Kemal Güntaş da dünyanın başka bir yerinde olmayan ilginç kaya oluşumlarıyla kaplı geniş coğrafyada düzenledikleri etkinliğe ilginin yüksek olduğunu ifade etti.

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Tur ücretinin, süre ve güzergah durumuna göre farklılık gösterdiğini dile getiren Güntaş, şöyle konuştu:

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"Biz, hem bölgemizin İpek Yolu güzergahında bulunduğunu ve bunun develerle nasıl yapıldığını anlatıyoruz hem de vadilerde motorlu taşıtların girmemesi gereken yerleri turistlerin görmelerini sağlıyoruz.

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Burası peribacaları diyarı, perilerin olduğu yerde masallar olur, turistler böylesine otantik bir coğrafyada otantik bir tur yaşıyor. Latin Amerika başta olmak üzere her milletlerden konuklarımız oluyor. Vadiler içinde eski mağara ve barınaklar ile tünellerin bulunduğu alanları panoramik olarak yukarıdan izlemelerini sağlıyoruz.

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Misafirlerimizin yağışlı havada ıslanmaması için havanın yağışsız olduğu tüm günler bu etkinliği gerçekleştirebiliyoruz."

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