Kapadokya'nın masalsı manzarasını deve safari ile keşfediyorlar

Kapadokya'daki turistik alanları herkesin mutlaka görmesi gerektiğini vurgulayan Kassar, "İki gündür Kapadokya'dayım ve bugüne kadar turistik gezi yaptığım en güzel yerlerden biri burası oldu. Kapadokya inanılmaz güzellikte harika bir yer. Deve ile gezinti yapmak da heyecan verici, burada herşey çok güzel." dedi.