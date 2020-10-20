İsmini hüzünlü bir hikayeden alan Ersizlerdere Kanyonu, tabiat parkı oldu

"İçinde cadı kazanları, şelalelerin yer aldığı bir doğa harikası" Ersizlerdere Kanyonu'nun Türkiye'nin en önemli kanyonları arasında yer aldığını belirten Çağır, şunları dile getirdi:"2,5 kilometre uzunluğunda 1,5 kilometrelik doğa yürüyüş parkuru olan bir kilometre de kanyon geçişi olan bir kanyon. İçinde suların kayalar üzerinde oluşturduğu görsel güzelliklerin yanı sıra cadı kazanları, şelalelerin yer aldığı bir doğa harikası. Bölgede Türkiye'nin en güzel sonbahar görüntülerini görebilirsiniz. Ülkemizin önemli kanyonlarından biri olması dolayısıyla macera turizmi açısından da oldukça önemli bir coğrafya. Macera severlerin, kaya tırmanışçılarının, kanyon geçişi sporcuların yoğun ilgisini görüyor. Türkiye'nin 252. Tabiat Parkı ilan edilmesiyle birlikte gelen ziyaretçi sayısının gün geçtikçe artacağına inanıyoruz. Eko turizmin ve kırsal turizmin bölgesel kalkınmaya vesile olacağına inanıyoruz."