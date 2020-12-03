İki ülke arasında krize neden oldu! Referandumda sağlanan çoğunluk kabul edilmedi, şimdi de...

Toprakları İsviçre ile çevrili ancak yönetim olarak Almanya’ya ait olan küçük 'Büsingen am Hochrhein' bölgesi, yüzyıllardır ikili bir yaşamı yönetmiş. Ekonomik sorunlar, tarihi olaylar, muhteşem doğa manzaraları her şey bu kasabada gizli. İşte yıllar boyu iki ülke arasında mekik dokuyan küçük kara parçasının ilginç hikâyesi…