×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarMehmet Üstündağİkinci bebek yolda
Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
Mehmet ÜstündağYazarın Tüm Yazıları

İkinci bebek yolda

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar

Geçen ay ani bir kararla Barcelona’dan ayrılarak eski takımı Manchester City’ye dönen futbol yıldızı İlkay Gündoğan ve eşi Sara Gündoğan, ikinci kez anne-baba oluyor!

Haberin Devamı

Alman Milli Takımı’ndaki 13 yıllık kariyerine de veda eden İlkay Gündoğan’ın bu kararı, mutlu bir aile haberiyle taçlandı. Çift, bir yaşındaki oğulları Kais’ten sonra şimdi ikinci bebeklerini kucaklarına almak için hazırlık yapıyor.

İkinci bebek yolda

2021 yılından beri birlikte olan çift, bir yıl sonra evliliklerini üç ayrı törenle kutlamıştı. İlk olarak Kopenhag’da resmi olarak nikâh masasına oturan ikili, Haziran 2022’de Milano yeniden evlenmiş ve kısa süre sonra Türkiye’de, İlkay Gündoğan’ın memleketi Balıkesir Dursunbey’de üçüncü düğünlerini gerçekleştirmişti.
Sara Gündoğan, oğlu Kais’in doğumundan sonra yaptığı bir açıklamada, anneliğin hayali olduğunu ve ailelerini büyütmek için sabırsızlandığını söylemişti. Hayali gerçek oluyor…

Haberin Devamı

Sanatın buluşma noktası

İstanbul Kültür Yolu Festivali, 28 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında şehri sanatla buluşturacak. Festival rotasında yer alan Kalyon Kültür, Nişantaşı’ndaki yerleşkesinde zengin içerikleriyle sanatseverleri ağırlayacak.

İkinci bebek yolda

Kalyon Kültür, devam eden Kenan Işık’ın “Zamanın Ardında İstanbul-Roma” sergisiyle birlikte, konserler, seminerler ve sanat atölyeleri gibi pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Kalyon Kültür Direktörü Dr. Cem Bülent Ünal, festivalde yer almanın kendileri için gurur verici olduğunu belirterek, “Sanatın her formunu kutlayan bu prestijli festivalin parçası olmaktan büyük heyecan duyuyoruz” dedi.

İkinci bebek yolda

Tasarım tutkunları davette buluştu

Dekorasyon ve yaşam stili markası Zsa Zsa Zsu, İstanbul’daki ilk mağazasını önceki gün Zekeriyaköy’de açtı.

İkinci bebek yolda

Haberin Devamı

Tasarım, sanat ve iş dünyasından çok sayıda konuğun katıldığı bu özel davette, ressam Ahmet Güneştekin ve Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay ile eşi Melina Demirbay da yer aldı.

İkinci bebek yolda

Zsa Zsa Zsu Genel Müdürü Gökhan Sezer, açılışta markanın büyüme hedeflerini paylaşarak “Bu mağaza yalnızca bir başlangıç, hızla büyümeye devam edeceğiz” dedi. Marka, Bodrum, Çeşme, İzmir ve Ankara’dan sonra ekim ayında İstanbul’da üç yeni mağaza daha açacak. Davet, dekorasyon ve tasarım tutkunlarının yoğun ilgisiyle karşılandı.

İkinci bebek yolda

Yeni sergi

Akfen Holding’in bağımsız sanatçılara alan açmak misyonuyla hayata geçirdiği Loft Art, usta sanatçıları onurlandırdığı ve yılda bir kez gerçekleştirdiği prestij sergilerinin üçüncüsünü sanatseverlerin karşısına çıkıyor.

Haberin Devamı

İkinci bebek yolda

2 Ekim’den itibaren Loft Art’ın Nisbetiye On’daki mekânında ziyaret edilebilecek “İçimdeki Şarkılar” sergisi, 30 yılı aşkın bir süredir bağımsız bir sanatçı kadın olarak üreten Nazan Azeri’nin resim, fotoğraf ve video gibi farklı türlerden çalışmalarına yer veriyor.

 

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

İmamoğlu’na yasak davası ve cumhurbaşkanlığı savaşı

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Mansur Yavaş’ın biraz iddialı olması gerekmiyor mu

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

İZVAK çok haklı destekliyorum

 DENİZ SİPAHİ
DENİZ SİPAHİ

Kurtulmuş-Putin görüşmesinin perde arkası

 FATİH ÇEKİRGE
FATİH ÇEKİRGE

AK Parti’de değişim ve meclisin yol haritası

 HANDE FIRAT
HANDE FIRAT
TÜM YAZARLARIMIZ