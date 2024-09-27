İkinci bebek yolda

Haberin Devamı

Alman Milli Takımı’ndaki 13 yıllık kariyerine de veda eden İlkay Gündoğan’ın bu kararı, mutlu bir aile haberiyle taçlandı. Çift, bir yaşındaki oğulları Kais’ten sonra şimdi ikinci bebeklerini kucaklarına almak için hazırlık yapıyor.





2021 yılından beri birlikte olan çift, bir yıl sonra evliliklerini üç ayrı törenle kutlamıştı. İlk olarak Kopenhag’da resmi olarak nikâh masasına oturan ikili, Haziran 2022’de Milano yeniden evlenmiş ve kısa süre sonra Türkiye’de, İlkay Gündoğan’ın memleketi Balıkesir Dursunbey’de üçüncü düğünlerini gerçekleştirmişti.

Sara Gündoğan, oğlu Kais’in doğumundan sonra yaptığı bir açıklamada, anneliğin hayali olduğunu ve ailelerini büyütmek için sabırsızlandığını söylemişti. Hayali gerçek oluyor…

Haberin Devamı

Sanatın buluşma noktası

İstanbul Kültür Yolu Festivali, 28 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında şehri sanatla buluşturacak. Festival rotasında yer alan Kalyon Kültür, Nişantaşı’ndaki yerleşkesinde zengin içerikleriyle sanatseverleri ağırlayacak.

Kalyon Kültür, devam eden Kenan Işık’ın “Zamanın Ardında İstanbul-Roma” sergisiyle birlikte, konserler, seminerler ve sanat atölyeleri gibi pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Kalyon Kültür Direktörü Dr. Cem Bülent Ünal, festivalde yer almanın kendileri için gurur verici olduğunu belirterek, “Sanatın her formunu kutlayan bu prestijli festivalin parçası olmaktan büyük heyecan duyuyoruz” dedi.

Tasarım tutkunları davette buluştu

Dekorasyon ve yaşam stili markası Zsa Zsa Zsu, İstanbul’daki ilk mağazasını önceki gün Zekeriyaköy’de açtı.

Haberin Devamı

Tasarım, sanat ve iş dünyasından çok sayıda konuğun katıldığı bu özel davette, ressam Ahmet Güneştekin ve Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay ile eşi Melina Demirbay da yer aldı.

Zsa Zsa Zsu Genel Müdürü Gökhan Sezer, açılışta markanın büyüme hedeflerini paylaşarak “Bu mağaza yalnızca bir başlangıç, hızla büyümeye devam edeceğiz” dedi. Marka, Bodrum, Çeşme, İzmir ve Ankara’dan sonra ekim ayında İstanbul’da üç yeni mağaza daha açacak. Davet, dekorasyon ve tasarım tutkunlarının yoğun ilgisiyle karşılandı.

Yeni sergi

Akfen Holding’in bağımsız sanatçılara alan açmak misyonuyla hayata geçirdiği Loft Art, usta sanatçıları onurlandırdığı ve yılda bir kez gerçekleştirdiği prestij sergilerinin üçüncüsünü sanatseverlerin karşısına çıkıyor.

Haberin Devamı

2 Ekim’den itibaren Loft Art’ın Nisbetiye On’daki mekânında ziyaret edilebilecek “İçimdeki Şarkılar” sergisi, 30 yılı aşkın bir süredir bağımsız bir sanatçı kadın olarak üreten Nazan Azeri’nin resim, fotoğraf ve video gibi farklı türlerden çalışmalarına yer veriyor.