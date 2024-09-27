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Kayna Sabun ve Pekmez Müzesi’nde bir gün

#Sayım Çınar#Kelebek#Yazar

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye’nin marka değerine katkıda bulunmak amacıyla bu yıl 16 şehirde hayata geçirdiği Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 10’uncu durağı Gaziantep oldu. Gastronomi haritamızın bu güzide şehrinde yapılan festivale ben de katıldım.

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Gaziantep’e gitmişken Kayna Sabun ve Pekmez Müzesi’ni gezmemek olmazdı tabii. Yaşadığım deneyimi sizinle de paylaşmak istedim.

Kayna Sabun ve Pekmez Müzesi’nde bir gün

Bu müzede şifa bulduğumuz sabunlardan yüzlercesi var.
Rengârenk bir dünya içerisi.

Kayna Sabun ve Pekmez Müzesi’nde bir gün

Çeşit çeşit, mis kokulu, köpükleriyle etrafa huzur saçan sabunlar her yerde.
Öyle ki toplayıp koleksiyonunu yapma isteği uyandırıyor insanda...

Kayna Sabun ve Pekmez Müzesi’nde bir gün

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’le sohbetimizde kendisi de bu müzeden gözleri parlayarak bahsetti.
Müze gezimiz sırasında önce atölyede sabun yapım aşamalarını öğrendik.

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Kayna Sabun ve Pekmez Müzesi’nde bir gün

Ardından geri dönüşüm adına tasarlanan tabakların sunumunu izledik.
Pekmez atölyesinde ise şireden yapılan (bastık, cevizli sucuk, lokum) inovatif ürünlerin tadımını yaptık.

Kayna Sabun ve Pekmez Müzesi’nde bir gün

Benim için unutulmaz ve çok keyifli bir deneyimdi.
Gaziantep’e yolunuz düşerse keşif rotanıza mutlaka bu müzeyi de ekleyin.

Kayna Sabun ve Pekmez Müzesi’nde bir gün

Mezopotamya’dan doğan mucizeler

Sabun ve pekmez üretimi, Gaziantep’te geçmişten bugüne önemli bir yere sahip.
İçinden geçen bir merdivenle iki sokağı birbirine bağlayan benzersiz bir yapı olan Kayna Sabun ve Pekmez Müzesi de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek kente kazandırılmış.
Müzede bize rehberlik yapan İlkay Çankaya’nın verdiği bilgiler çok değerliydi.

Kayna Sabun ve Pekmez Müzesi’nde bir gün

Zeytinin önce yağa sonra sabuna, üzümün bağlardan toplanıp pekmeze dönüşmesine kadar geçirdikleri serüveni dinlemek, hayatımıza ayrı bir anlam kattı.
Kayna Sabun ve Pekmez Müzesi, görsel malzemeler, video filmler, dijital sunumlar, yapım atölye alanları, dekorlar, katılımcı anlayışı destekleyen bilgilendirme kioskları ve konu başlıklarına göre oluşturulmuş gözlem alanlarıyla ziyaretçilere keyifle gezme, öğrenme ve keşfetme imkânı sunuyor.
Sabun ve pekmezin anavatanlarının tıpkı peynir gibi Mezopotamya olması da tarihe bir selam niteliğinde...

#Sayım Çınar#Kelebek#Yazar
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