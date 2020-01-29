Hatay'ın nazar boncuğu Gölbaşı

Ama yol olmadığı için her zamanki gibi kayıkla geçtik ziyaret ettik ve geri döndük. Ada aslında çok sakin bir yer ve bence yaşanması gereken bir yer. Birkaç ayda bir geliyoruz, bayramlarda ziyaret ediyoruz. Çocuklar ise çok seviyorlar kayıkla gitmeyi, o yüzden sık sık gelmek istiyorlar” dedi.