Göllerde kar kokusu var

O bir klasik: ABANT GÖLÜ Dört mevsim boyunca muhteşem manzaralara sahip Abant Gölü, uzun yıllardır tabiat parkı olarak koruma altında. Her mevsimi ayrı güzel olsa da özellikle karlı kış günlerinde efsane görüntüler sunuyor ziyaretçilerine. Göl çevresinde yürüyüş parkurlarıyla hem İstanbul, İzmit hem de Ankara’dan çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor. Özellikle hafta sonu gezileri için artık klasikleşen bir adres.