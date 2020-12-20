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Hürriyet
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Seyahat
Serda Büyükkoyuncu / Fotoğraflar: AA, Alamy, İHA, DHA
Haber Giriş: 20 Aralık 2020 - 08:26 | 

Göllerde kar kokusu var

Kışın iyiden iyiye hissedildiği şu günlerde battaniyelerinize sarınıp çayınızı, kahvenizi yudumlarken karlı bir göl manzarası izlemek ister misiniz? Ya da o gölün kenarında huzurlu bir yürüyüş...

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İşte Türkiye’de kışın ziyaret edilebilecek en romantik gölleri listesi.

2Dağlarla çevrili: BEYŞEHİR GÖLÜ
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Dağlarla çevrili: BEYŞEHİR GÖLÜ

Konya-Isparta arasındaki Beyşehir, Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü. Toroslar, Anamas, Erenler ve Sultan dağlarıyla çevrili. Beyşehir Gölü de tektonik bir çökelti.

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İğdeli, Mada, Külbent, Akburun, Yılanlı, Kızkulesi isimli adaları görülmeye değer. Karlı bir kış günü yürüyüşünüze her an eşlik edebilecek yabandomuzlarına fazla yaklaşmayın. Göl, göçmen sukuşlarının favori mekânlarından ve Beyşehir Gölü Milli Parkı kapsamında koruma altına alınmış.

4Kıyısında dolaşması çok zevkli: TUZ GÖLÜ
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Kıyısında dolaşması çok zevkli: TUZ GÖLÜ

Van Gölü’ne göre oldukça küçük kalsa da 1300 kilometrekarelik yüzölçümüyle Türkiye’nin ikinci büyük gölü. Koçhisar Gölü olarak da biliniyor. Konya sınırlarındaki göl, tektonik yer hareketleri sonucunda meydana gelen bir çukur.

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Yüzölçümü büyükse de aslında Türkiye’nin en sığ göllerinden biri. En derin noktası 1.5 metre civarında, ortalama su seviyesi 40 santimetre... Yani gölde sandalla gezmek yerine kıyıda yürümek daha zevkli ve kolay. Tuz Gölü, birinci derece doğal sit alanı.

6Dondurucu rüzgâr ve dev dalgalar: EĞiRDiR GÖLÜ
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Dondurucu rüzgâr ve dev dalgalar: EĞiRDiR GÖLÜ

Sultan ve Karakuş dağlarının arasında, denizden 916 metre yüksekteki Eğirdir Gölü’nün özellikle güneybatı kesimlerindeki sarp kayalıklı koylar muhteşem manzaralar sergiliyor.

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Karlı görüntülere aldanıp tedbirsiz olmayın çünkü Eğirdir Gölü’nde yer yer esen şiddetli rüzgâr dondurucu olabiliyor, hatta denizlerde göreceğiniz türden büyük dalgalara da yol açabiliyor. Eğirdir iki kısım. Küçük olana Hoyran Gölü, büyüğüne Eğirdir Gölü deniyor. İki göl, Hoyran Boğazı’yla bağlanıyor.

8Türkiye’nin en fotojenik gölü: ÇILDIR GÖLÜ
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Türkiye’nin en fotojenik gölü: ÇILDIR GÖLÜ

Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük tatlı su gölü. Bir lav akıntısı sonucu oluşmuş. Çıldır Gölü, çok sayıda dere ve pınarla besleniyor. Tüm gezginlerin hemfikir olacağı gibi burası Türkiye’nin en romantik gölü.

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Karlı kış günlerinde buz tutan gölde hem turistik amaçlı gezintiye çıkan atlı kızakları hem de buz kırıp balık, özellikle aynalısazan avlayanları görebilirsiniz. Bu manzaralar aynı zamanda izleyenler için harika fotoğraf kareleri yakalama fırsatı sunar.

10Yedi beyaz ada: SALDA GÖLÜ
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Yedi beyaz ada: SALDA GÖLÜ

Namı diğer ‘Türkiye’nin Maldivler’i’... Muhteşem rengi ve beyaz kumsallarıyla her mevsim şahane bir yürüyüş rotası ancak karlı günlerde yürüyüş yapmanın zevki de başka. Türkiye’nin en derin göllerinden Salda, Burdur’a 56 kilometre mesafede...

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Suların çekilmesiyle birlikte ortaya çıkan yedi beyaz ada, Salda Gölü’nün sunduğu ayrı bir sürpriz. 2019’da Cumhurbaşkanlığı özel koruma bölgesi olarak ilan etti.

12O bir klasik: ABANT GÖLÜ
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O bir klasik: ABANT GÖLÜ

Dört mevsim boyunca muhteşem manzaralara sahip Abant Gölü, uzun yıllardır tabiat parkı olarak koruma altında. Her mevsimi ayrı güzel olsa da özellikle karlı kış günlerinde efsane görüntüler sunuyor ziyaretçilerine. Göl çevresinde yürüyüş parkurlarıyla hem İstanbul, İzmit hem de Ankara’dan çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor. Özellikle hafta sonu gezileri için artık klasikleşen bir adres.

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