Göçmen kuşların uğrak durağı Çukurova Deltası misafirleriyle 'cıvıl cıvıl' oldu

Çangır, Akyatan Lagünü'nün zengin kuş yapısına sahip bir alan olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:"Çoğu konargeçer kuşlardır. Sayım yapıldığı zamanlar, iklim şartlarına bağlı olarak azalma ve artma göstermektedir. Adana'da geçen yıl 125 bin kuş sayılmıştı. Bu oldukça önemli bir rakamdır. Son yıllarda ciddi popülasyon artışını görüyoruz. Bunun en büyük sebeplerinden birisi de kaçak avcılıkla ilgili çok ciddi tedbirler almamız. Kanatlı ve memeliler için ayrı tedbirler alıyoruz. Bu da doğal olarak ortamında rahat yaşayan hayvanlarımızın popülasyon artışına sebep oluyor."