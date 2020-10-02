Evi Konya'da bahçesi Isparta'da... Türkiye'nin en ilginç yeri

Evler Konya'da bahçeler Isparta'da Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan 530 nüfuslu Gölyaka Mahallesi Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı olmasına rağmen, mahalle sakinleri ilçe merkezine kara yoluyla ulaşabilmek için Isparta'nın Yenişarbademli ilçesindeki Gölkonak köyünden geçen yolları kullanmak zorunda kalıyor.Coğrafi konumu nedeniyle Isparta'ya yakın olan Konya il merkezine kara bağlantısı olmayan mahallenin sakinleri Konyalı olmalarına rağmen yıllardır ekmek almak ya da banka işlemlerini görmek için 5 kilometre mesafedeki Isparta'nın Yenişarbademli ilçesine gidiyor.Gölyaka Mahallesi Muhtarı Ömer Kurnaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ender görülebilecek ilginç bir coğrafi konuma sahip olduklarını söyledi.Beyşehir ilçe merkezine gidebilmek için tek alternatiflerinin sınırlarındaki Isparta'nın Yenişarbademli ilçesine bağlı Gölkonak Mahallesi olduğunu belirten Kurnaz, "Gölyaka, Konya'nın Isparta sınırında ama aynı zamanda bu ilin etrafını çevirdiği bir mahalle konumunda. Yenişarbademli'den geçmek istemesek bile Konya'ya veya Beyşehir'e gidebileceğimiz diğer kara yolu bağlantımız da Isparta'nın başka bir ilçesi olan Şarkikaraağaç'tan sağlanıyor. Ama bu alternatif güzergahla kara yolu bağlantımızı daha çok uzatmak durumunda kalacağımız için her zaman Yenişarbademli'yi tercih ediyoruz." dedi.