Ege kasabası ruhunu hiç kaybetmeyen sade güzel: Dalyan

Aralarındaki sevgi zamanla Byblis tarafından farklı bir boyuta taşınır. Bunu öğrenen Kaunos durumdan utanç duyar ve çareyi kaçmakta bulur. Bugünkü Dalyan sınırları içerisine kendi adını verdiği bir kent kurar ve yanına aldığı bir grupla birlikte burada yaşamaya başlar. Bir daha da kız kardeşini görmez. Fotoğraf: Seymen Bozaslan / Hürriyet Seyahat - Instagram: @seymen.b