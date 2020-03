Dünyanın en popüler 10 turistik noktası belli oldu! Listede Türkiye'den de bir yer var...

7- New Orleans Fransız Mahallesi, New Orleans, Louisiana New Orleans’in mücevheri olarak adlandırılan Fransız Mahallesi, bölgenin en romantik ve en tarihi yerlerinden biridir. New Orleans Fransız Mahallesi’nde bir Fransız Marketi, modern butikler, herkesin bayıldığı antika dükkanları, renkli ve özel kokteyller sunan barlar ve eski restoranlar bulunur.