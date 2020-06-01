Seyahat Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy Haber Giriş: 01 Haziran 2020 - 17:25 , 01 Haziran 2020 - 17:28

Dünyanın en küçük ülkesi! “Siyasi parti kurmayı düşünmüştüm sonra vazgeçerek kendi devletimi kurdum”

Dünyada o kadar küçük ve ilginç ülkeler var ki, bazısı haritada bile görülmüyor. Hatta bir köyün yüzölçümü kadar toprakları var. İşte hayal dünyasından bir adım öteye geçen insanların ilan ettiği o ülkeler. Kendi pasaportları hatta para birimleri bile var.