Dünyanın en iyi korunan gizemli yerleri! Birkaçı 'cehennem' olarak adlandırılıyor

New York Federal Rezerv Bankası

Bu ünlü bankada Fort Knox’tan daha fazla altın külçesi bulunuyor. Bu kadar fazla değerli eşyanın bir yerde bulunması da sıkı güvenliği beraberinde getiriyor. Burada güvenlik o kadar sıkı ki neredeyse sineğin bile girmesine izin yok. İçeride taşıma işi içinse robot ekipleri kullanılıyor. Bankanın güvenlik sistemleri o kadar sağlam ki, yabancı hükümetler bile altınlarını burada depoluyor...