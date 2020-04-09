Türkiye'de varlığı pek bilinmeyen cennet köşeler! Salgın sonrası keşfedilmeyi bekliyorlar...

Tarihi ve doğal güzellikler açısından fazlasıyla zengin olan ülkemizde, henüz keşfedilmemiş ve keşfedilmeyi bekleyen bir çok yer bulunuyor. Sizin için güzel bir liste hazırladık. Koronavirüs sonrası dönemde hepsi sizi bekliyor olacak. İşte Türkiye'de bugüne kadar pek dikkat çekmemiş o eşsiz yerler...