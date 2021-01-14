 Dünyanın en ilginç köyü... Buraya İkinci Dünya Savaşı’nda yapılan merdivenle ulaşılıyor

Tristan Da Cunha Adası

Tristan da Cunha, en yakın yerleşim yerine 2 bin 800 kilometre uzaklıkta olmasından dolayı dünyada ulaşılması en zor yer olarak kabul ediliyor. Adaya en yakın olan Güney Afrika, tam 2 bin 800 kilometre uzaklıkta bulunuyor. 1506 yılında keşfedilen Tristan da Cunha, yüzyıllar boyu İtalyan, İngiliz ve Amerikalı yerleşimcilerin evi oldu.