Dünyanın en ilginç köyü... Buraya İkinci Dünya Savaşı’nda yapılan merdivenle ulaşılıyor
Dünyada öyle izole yerler var ki, bu yerlere gitmek bile çok zor. Sizin için ilginç bir liste hazırladık. Listede İkinci Dünya Savaşı’nda İngilizler tarafından yapılan tek bir merdivenle gidilen köyü de bulacaksınız, dünyanın en küçük başkenti olanı da…
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İşte bu sıra dışı yerlerde yaşayan insanların ilginç hayatları...
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Tristan Da Cunha Adası Tristan da Cunha, en yakın yerleşim yerine 2 bin 800 kilometre uzaklıkta olmasından dolayı dünyada ulaşılması en zor yer olarak kabul ediliyor. Adaya en yakın olan Güney Afrika, tam 2 bin 800 kilometre uzaklıkta bulunuyor. 1506 yılında keşfedilen Tristan da Cunha, yüzyıllar boyu İtalyan, İngiliz ve Amerikalı yerleşimcilerin evi oldu.
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Bu ilginç yerde halk yerleşik olarak sadece bir noktada toplanmış. Adanın dışında kalan kısımlarında yaşayan bulunmuyor. Köye ulaşım sadece adada bulunan küçük bir liman sayesinde gerçekleşiyor. 2015'de adanın nüfusu 259 olarak belirtilmiş.
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Undredal, Sogn Og Fjordane / Norveç Sogn og Fjordane Norveç'in batı kıyısında bulunan bir eyalet. Kuzeyinde Møre og Romsdal, güneyinde Bergen, doğusunda Oppland ve güneydoğusunda Buskerud ile sınır olan eyalet 18 bin 623 kilometrekare yüz ölçümüne sahip.
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Bu ilginç yer UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almış. Undredal köyüne ise tek bir yoldan ulaşım mümkün. 112 evin bulunduğu bu küçük köyün yapısı ve doğası ise görenleri etkileyen türden. Pek fazla ziyaretçi ağırlamayan bu köy Norveç’te görülmesi gereken yerlerden biri konumunda bulunuyor…
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Bunlardan ilki 2. Dünya Savaşı'nda İngilizler tarafından yapılan tek bir merdivenle sağlanıyor. Diğerleriyse 700 metrelik dağlara tırmanmak, tekne veya helikopter kullanmak. Uzaklığı ve ulaşım zorluğundan kolay erişim sağlanılamayan bu köyde nüfus hızlı bir şekilde azalmış.
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Şimdilerdeyse bu ilginç köyde yalnızca 18 kişi yaşıyor. Gasadalur Köyü, sahip olduğu yeşil alanlarıyla gerçeğin ötesinde bir köy adeta… Ayrıca köyde bulunan Mulafossur Şelalesi dünyanın en güzel şelalelerinden biri konumunda.
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Phugtal Gompa Manastır Komünü / Hindistan Phuktal Gompa Manastırı Komünü, yaklaşık 2 bin 550 yıl önce çok sayıda bilge, akademisyen, çevirmen ve rahip tarafından ziyaret edildiğine inanılan doğal bir mağaranın çevresinde inşa edilmiş. Manastırın uzak bir alanda oluşu meditasyon, barış ve yalnızlık üçlüsünü arayanlar için ideal bir yer konumunda.
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Gelug Tibet Budizmi okulunun mevcut olduğu Phuktal Gompa, 15. yüzyılın başında Je Tsongkhapa'nın öğrencisi olan Jangsem Sherap Zangpo tarafından kurulmuş bir yer. 12. yüzyılda inşa edilmiş bu Himalaya Dağları manastırında bugün ise 70 rahip yaşamını sürdürüyor.
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Ittoqqortoormiit / Grönland Yemyeşil doğa ile bembeyaz buzulların yan yana geldiği muhteşem manzarası ve rengarenk evleriyle adeta masalsı diyarları hatırlatan bir ülke Grönland. Ülkenin yüzde 81’i buz tabakasıyla kaplı olduğundan yerleşim alanları sınırlı durumda… Bu nedenle düşük bir nüfusa sahip.
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Burada en dikkat çeken yer ise Ittoqqortoormiit…Ittoqqortoormiit'i telaffuz etmek kadar, ulaşmak da oldukça zor. İzlanda'dan haftada bir kalkan uçağa bindikten sonra tekrar bir helikopter yardımıyla kasabaya ulaşıyorsunuz. Burası Danimarka'ya bağlı Grönland Kuzey Kutbu'ndaki en büyük buzul alanı. Kutup ikliminin hakim olduğu köyde yaklaşık 452 kişi yaşıyor.
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Adamstown / Pitcairn Adası Pitcairn Adaları, Tahiti'ye 2 bin Hawaii'ye 3 bin 500 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Adaya 1790 yılında yerleşen korsanlar ada nüfusunu arttırmış. Kimsenin bilmediği bu adaya yerleşen korsanlar ilk yıllarda çok huzurlu vakitler geçirmiş. Ama 1808 yılında balina avcıları tarafından da keşfedilen ada birçok kişi tarafından uğranmış ve kıtalar arası ulaşımı sağlayan uğrak bir liman olmuş.
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Yıllar geçtikçe nüfusu arttığı için adada yer bulamayan veya kalmak istemeyenler adayı terk etmiş. Günümüzde 45-55 kişi arası nüfusa sahip olan adaya her yıl yaklaşık 1000 turist gelmekte. Gelen turistlerin büyük bir kısmı ise adanın başkenti olan Adamstown'u ziyaret ediyor. Pitcairn Adaları, Britanya Denizaşırı Toprakları'nın bir üyesi. Ve bu adaya gidenlerden 14 güne kadar vize istenmiyor.
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Kendi bayrağı, başkenti, marşı olan ada tam bir özerk devlet. Doğayla iç içe huzurlu bir yer olan Pitcairn Adaları'nın bir de dezavantajı var. Oda internet. Bu adada internet uydudan sağlanıyor. Ve 2 GB kotalı internetin fiyatı 120 TL. Üstelik internetin hızı 0.25 mbit.
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Reine / Norveç Norveç’ in birçok güzel yere ev sahipliği yaptığı biliniyor fakat Lofoten Adaları bambaşka... Lofoten Adaları denildiğinde ise akla en güzel köyü Reine geliyor. Birbirine çok yakın şekilde yaşayan 329 kişilik nüfusu ile küçük ama sıcacık ve samimi bir köy Reine...
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Her mevsim keyfini çıkarabileceğiniz bu harika köy Norveç tanıtım broşürlerinde bu özellikleri sebebiyle çokça kullanılıyor. Yeme-içme konusunda da oldukça iyi bir yelpazeye sahip olan bu köyde Norveç somonlarını bir miktar Aquavit ile tüketebilirsiniz.
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Huacachina Vahası / Peru Peru'da bulunan Huacachina dünyanın en ilginç yerlerinden biri. Bakıldığında çölün ortasında bir göl olarak gözüken yerin etrafında palmiye ağaçları, sakız ağaçları ve kahve yetişiyor. Bu köyde toplam yaşayan kişi sayısı ise 115.
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Geçimin turizm ile sağlandığı Huacachina’da İnkaların torunları yaşıyor. Eskiden İnkalılar zamanında vaha kutsal bir yer olarak sayılırmış. Adını eski İnka dili olan Quechua’dan almış ve anlamı ise 'Huaca: Kutsal Yer, China: Kadın'dır. Buranın oluşum hikâyesi ise çok daha ilginç. Bir efsaneye göre çölün ortasındaki bu vaha ölen sevgilisinin ardından gözyaşı döken bir kadının gözyaşlarından oluşmuş.
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Motuo / Tibet Doğu Tibet'te bulunan Motuo dünyanın en izole edilmiş yerlerinden biri. Motuo, Çin'in 2 bin 100 ilçesinden biri olan fakat diğerlerinden farklı olarak dış dünyayla bağlantısı olmayan tek yer olarak biliniyor. Ayrıca burası Brahmaputra Nehri'nin Hindistan'a akması için geçtiği son yer durumunda. Himalayalar'ın güney yamacında yer alan köyde Menba ve Luoba etnik gruplarının yaşadığı biliniyor. 30 bin 550 kilometrekarelik bir alanı kaplayan Motuo’da yaklaşık 10 bin kişi yaşıyor. Bu ilginç bir o kadar da etkileyici yere giden ziyaretçi sayısı ise pek fazla değil…
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Oymyakon / Rusya Rusya'nın Ural Dağları'ndan Büyük Okyanus'a kadar uzanan toprakları aynı zamanda Sibirya'daki Oymaykon köyüne de ev sahipliği yapıyor. 500 nüfuslu Oymyakon köyü şu sıralar dünyanın en soğuk yeri durumunda. 1920'li yıllarda ren geyiği çobanlarının dinlenme yeri olan köy, 1933'teki soğuk rekorunu bu yıl eksi 62 derece ile tazelemiş durumda.
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Köyde yaşayan yerel halk soğuğa her ne kadar alışsa da soğuktan kirpikleri dahi donabiliyor. Bir okul ve sağlık kliniğinin bulunduğu köyde kış aylarında elektronik cihazlar ve otomobilleri kullanılamıyor. Turistlerin ziyaretine uğrayan Oymyakon'da yaklaşık 500 kişi yaşıyor.