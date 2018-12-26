Dünyanın en ilginç insanları! Altı ay kan içiyorlar diğer altı ay ise...

Doğu Afrika’da yer alan ve 760 kilometrelik uzunluğu olan Omo Nehri’nin bulunduğu muhteşem Omo Vadisi, kendi içerisinde birçok kabile ve küçük topluluklar barındırıyor. Onlardan biri Bodi Kabilesi… Altı ay inek kanıyla beslenip, sıra dışı bir hayat sürüyorlar. Hatta kendi aralarında çok ilginç bir yarışmaları da var. İşte Bodi Kabilesi'nin tuhaf yaşamları…



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