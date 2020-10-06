Dünyanın en eski yapıları açıklandı! Türkiye'den de bir yer listeye girdi...

PANTHEON / Roma İtalya

Yapılışı: Milattan Sonra 125

Panteon, ilk olarak Antik Roma'nın tüm tanrıları için tapınak olarak inşa edilmiş bir yapıdır. Panteon kavramı bugün içinde meşhur kimselerin gömülü olduğu anıtlar için kullanılır. Tüm Roma yapıları içinde en iyi korunmuş olanı ve muhtemelen de dünyada döneminin en iyi korunmuş binasıdır.