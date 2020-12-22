Dünyanın dört bir tarafından en güzel havai fişek gösterilerinin izleneceği yerler

Başkentteki kutlama merkezi olan ‘London Eye’ çevresine bir süredir ufak bir ücret ödeyerek giriliyor. Bu güzelliği izlemek için emin olun değecektir. Westminister Bridge, Waterloo Bridge ve South Bank bölgeleri, yılbaşı gecesi havai fişekleri en yakından görebileceğiniz yerler arasındadır. Civarda bulunan restoranlar ve tekne turları da havai fişek gösterilerini izleyebileceğiniz ve görsel şölene doyabileceğiniz en iyi yerler.