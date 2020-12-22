Dünyanın dört bir tarafından en güzel havai fişek gösterilerinin izleneceği yerler
Bazıları için havai fişeğin sesi ürkütücü olsa da oluşturduğu görsel şöleni sevmeyen neredeyse yoktur. Belki bu sene gidip yerinde izlemek imkansız olacak ama bir sonraki seneler için şimdiden en iyi havai fişek izleyebileceğiniz noktaları sizler için belirledik. İşte bazıları...
ABD’nin New York kenti, yeni yılda havai fişek severlerin akınına uğruyor. Gerek farklı eyaletlerden gerekse dünyadan binlerce ziyaretçi, Özgürlük Heykeli’nin etrafındaki bu görsel şöleni kaçırmamak için saatler öncesinden bekliyor.
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New York sokaklarında neredeyse adım atılacak yer kalmıyor. Gösterileri yeni yılda izleyemediyseniz, Bağımsızlık Günü gibi farklı özel günlerde yapılanları da tercih edebilirsiniz.
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Sidney
Havai fişek denilince akla ilk gelen şüphesiz Sidney’dir. Neredeyse Sidney’in sembolü haline gelen gösteriler, bu heyecanın da yaşanabileceği en iyi yer olabilir. Her yıl yaklaşık 2 milyon kişinin yerinde izlediği bu gösterilerde tonlarca havai fişek kullanılıyor. Hatta bu gösteriniz izlenebileceği otellerde yer bulmak neredeyse imkansız.
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Yerinde izleyemeyenler ise şehri ışıklara boğan gösterileri sosyal mecralardan takip ediyor. Gece yarısını bekleyemeyecek aileler için saat 9’da başlayan gösteriler, saat 12’de tam yeni yıla merhaba derken tekrar başlıyor.
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Berlin
Avrupa’nın en önemli merkezlerinden biri olan Berlin, yeni yıl kutlamalarının da ilk adreslerinden biri olabilir. Hayran kalacağınız güzellikte havai fişek gösterilerine ev sahipliği yapan merkez, çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi de ağırlıyor.
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Kutlamalar genelde Tarihi Brandenburg Kapısı ve Zafer Anıtı arasında bulunan caddede düzenleniyor. Bu caddeler renkli kalabalıklara ev sahipliği yaparken, havai fişek gösterilerinin de izlenebileceği en iyi alanlardır.
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Dubai
Havai fişek konusunda çeşitli rekorlara da imza atan Dubai, tabii ki de havai fişek gösterilerinin izleneceği en iyi yerler arasında bulunuyor. Yeni yıla sayılı saatler kala Burj Khalifa’nın çevresindeki kalabalığı anlatmaya gerek bile yok, tahmin edebilirsiniz.
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Bu gösteriyi kalabalık içerisinde değil de daha sakin bir yerlerde izlemek istiyorsanız civardaki plajlar harika bir tercih olacaktır. Zaten oldukça görkemli olan bu gösteri şehir merkezinin neredeyse her yerinden izlenebiliyor.
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Hong Kong
Havai fişek gösterilerini sevenlerdenseniz bu muhteşem anı Hong Kong’da mutlaka yaşamalısınız. Bazıları limanın kıyısında izlemeyi tercih ederken, bazıları da bu harika gösteriyi gökdelenlerden birinde yemek yerken de izleyebilirsiniz. Havai fişekler, lazer gösterileri derken büyüleyici bir ortam oluşuyor.
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Tam saat 11’de başlayan gösteriler 15 dakika da bir şehri ışıklarla kaplıyor. Sadece yılbaşı değil ‘Ulusal Gün’ olarak adlandırılan özel günlerde de bu harika şöleni yaşayabilirsiniz.
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Londra
Londra yeni yılı karşılamak ve havai fişek gösterilerini izlemek için harika bir tercih. Aylar öncesinden başlayan yeni yıl heyecanını yerinde yaşamak isteyenler rezervasyonlarını erkenden yapıyor. Havai fişek şölenini izleyecek çok fazla yer olmasına rağmen hınca hınç dolu oluyor.
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Başkentteki kutlama merkezi olan ‘London Eye’ çevresine bir süredir ufak bir ücret ödeyerek giriliyor. Bu güzelliği izlemek için emin olun değecektir. Westminister Bridge, Waterloo Bridge ve South Bank bölgeleri, yılbaşı gecesi havai fişekleri en yakından görebileceğiniz yerler arasındadır. Civarda bulunan restoranlar ve tekne turları da havai fişek gösterilerini izleyebileceğiniz ve görsel şölene doyabileceğiniz en iyi yerler.
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Paris
Fransa’nın başkenti Paris, konumu ve görsel güzellikleri itibariyle, havai fişek gösterilerinin de en iyi görüntüler oluşturduğu yer olarak hafızalara kazınıyor. Geçtiğimiz yıl Paris’in önemli simgelerinden Champs-Elysees Caddesi üzerinde gerçekleşen havai fişek gösterilerine binlerce kişi katılmıştı.
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Bu yıl pandemi sebebiyle bu tip görsel şölenlerden mahrum kalacak olsak da Paris’te bu anları yaşayabileceğiniz çok çok özel gün de mevcut. Bu özel günlerden biri de Ulusal Gün’dür. Eiffel Kulesi’nin büyüleyici havası etrafında gerçekleştirilen havai fişek gösterileri kesinlikle görmeye değer.
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Singapur
Dünyaca ünlü yapılara ev sahipliği yapan Singapur, havai fişek gösterilerinin izleneceği en iyi yerler arasında bulunuyor. Her yeni yılı havai fişeklerle karşılayan Singapur, günün ilk saatlerinde ışıklara bürünüyor.
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Havai fişek gösterilerini izlemek için genelde kıyı şehirleri tercih edilir. Bu sebeple de Singapur ön plana çıkıyor. Öyle güzel bir görüntü oluşuyor ki, havai fişekler dünyanın en yüksek dönme dolapları arasında yer alan Singapore Flyer’dan bile yükseğe çıkıyor.
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Tokyo
Bazıları için çok ürkütücü olsa da havai fişeklerin oluşturduğu görsel şölen çoğu kişiyi mest eder. Havai fişek gösterilerinin izlenebileceği en iyi yerlerden biri de Tokyo’dur. Sadece havai fişekle kalmayıp yeni yıla temiz bir zihinle girmeyi temsil etmek adına tapınaklarda 108 kere çan çalıyor.
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Bu özel anı yılbaşında yakalayamadıysanız sakın üzülmeyin. Çünkü Tokyo’da havai fişek festivalleri de yapılıyor. Bu festivalleri izlemek için dünyanın her yerinden binlerce ziyaretçi geliyor. Yaklaşık 45 dakika süren bu gösterileri izleyenler görsel şovun tadını çıkarıyor.
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Moskova
Yeni yıl denilince akla soğuk havalar gelir. İliklerinize kadar yeni yılı yaşamak için de Moskova harika bir tercih olabilir. Başta Kızıl Meydan olmak üzere, şehrin farklı noktalarından da harika havai fişek görüntülerini izleyebilirsiniz.
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Sadece yeni yıl değil, bu görsel şöleni Havai Fişek Festivali’nde de görebilirsiniz. Moskova semalarını renklendiren dev havai fişekler görenleri büyüleyecek.