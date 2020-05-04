Doğal yaşamı ile dikkat çeken ilçe baharla renklendi

İlçemiz bu sessiz sürçte dağ keçilerine ve yaban hayatına teslim edilmiş durumda. Bu da ilçemize ayrı bir güzellik katıyor. İnsanların sokağa çıkmamasından dolayı doğa da kendini yeniledi ve ilçede kartpostallık görüntüler ortaya çıkmaya başladı" dedi.