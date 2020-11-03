Çölün altında Türk mucizesi... Neredeyse Çin Seddi kadar uzun! 

Dünyanın ulaşılması en zor yeri! İlk yerleşen bir Amerikalı ve sadece iki yıl dayanabildi… Dünyada öyle bir yer var ki, ne savaşlar ne de ekonomik krizler orayı hiçbir zaman etkilemedi. Burası İngiliz Milletler Topluluğu'na bağlı Tristan da Cunha… 300 kişinin yaşadığı yeri özel kılan ise dünyanın ulaşılması en zor yeri olması… Portekizli kaşif Tristao da Cunha tarafından 1506 yılında Ümit Burnu’na düzenlediği bir gezi sırasında keşfedidi Tristan Da Cunha Adası… Atlantik Okyanusu'nun güneyinde yer alan ada kümesi Tristan da Cunha, İngiliz Milletler Topluluğu'na bağlı ve dünyanın ulaşılması en zor yeri olarak kabul ediliyor. Sadece 300 kişinin yaşadığı adaya en yakın yerleşim yeri ise 2800 kilometre uzaklıktaki Edinburgh of the Seven Seas…