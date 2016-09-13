Büyük şehirlerde yapılacak en iyi 10 bayram aktivitesi
Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Çanakkale ve Antalya’da olanlar listemiz tam size göre! Bayramlaşma faslının ardından tarih, doğa, fotoğraf, deniz, gastronomi, macera ve adrenalin dolu önerilerimizle tatil adına yakışır olacak.
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Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Çanakkale ve Antalya’da olanlar listemiz tam size göre! Bayramlaşma faslının ardından tarih, doğa, fotoğraf, deniz, gastronomi, macera ve adrenalin dolu önerilerimizle tatil adına yakışır olacak.JÜRİ:Mehmet Yaşin -Hürriyet Seyahat yazarıSaffet Emre Tonguç - Hürriyet Seyahat yazarıAynur Tartan - TV programcısı, gazeteciErdal İpekeşen - Tempo Travel Yayın DanışmanıSinan Çakmak - Atlas Dergisi Yayın YönetmeniBahar Akıncı - Hürriyet yazarıAhmet Zeki Apalı - TUREB BaşkanıNilay Örnek - Gazeteci Faruk Akbaş - Fotoğraf turları rehberi Senem Bal - İstanbul Life Yayın YönetmeniOnur Aymete - Time Out Editörü
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Her biri şaheser MİMAR SİNAN'IN PEŞİNDE/İSTANBUL
İstanbul’un siluetini Osmanlılaştıran dünyanın en iyi mimarı Mimar Sinan’ın eserlerini bu bayramda keşfe çıkın. Hâlâ görmediğimiz camiden, medreseye, köprüden, hamama onlarca eseri var.
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Süleymaniye Camii, Hürrem Sultan Hamamı, Kılıç Ali Paşa Camii ve Rüstempaşa Camii akla ilk gelen şaheserler.
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Macera mı korku mu? ESCAPIST/ İSTANBUL
Ekibinizi kurup korku, gizem, macera ve polisiyeyi dibine kadar yaşayın.
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Korku ve macera ağırlıklı olarak tasarlanmış altı çeşit kaçış oyunu arasında Ahmet Ümit’in romanının uyarlandığı ‘Agatha’nın Anahtarı’ da var.
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Acaba şifreleri çözebilecek misiniz? Beş kişi 200 TL. Trump AVM, (0212) 272 71 50
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Eşsiz kareler BALAT'I FOTOĞRAFLAYIN/İSTANBUL
Fotoğraf tutkunuysanız fotoğraf makinenizi alıp Balat’ı keşfe çıkın.
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Renkli evleri, Fener Rum Patrikhanesi, eski kiliseleri, sokakta oynayan çocukları, Cibali Karakolu, antikacıları ve seyyar satıcılarıyla nereyi çekeceğinizi şaşıracaksınız.
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Faruk Akbaş, “Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı Balat fotoğrafçılar için eşsiz” diyor.
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İzmir'in öteki yüzü SELÇUK'TA KEŞİF/İZMİR
İzmir demek sadece deniz, kum ve güneşten ibaret değil. Aynı zamanda koca bir tarih var.
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İster Basmane’den trenle, ister arabayla baka baka! Türkiye’de en iyi korunan kentlerden biri Efes Antik Kenti’ne gidin. Selçuk’ta sizi bekliyor.
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Hızınızı alamayıp Şirince’yi turlayın. Gerçek Ege’nin, tarihin bu bayram keyfine varın!
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Arazi'de doğa, tarih ve efsaneler CİP SAFARİ/ BALIKESİR-ÇANAKKALE
Efsaneleri, şelaleleri, temiz havası, doğası ve tarihi köyleriyle Kazdağları’nı ciplerle dağ, tepe aşarak keşfetmeye ne dersiniz?
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Görülecekler arasında panoramik deniz manzarası sunan Zeus Altarı, taş evleriyle ünlü Rum köyü Adatepe, Sütüven Şelalesi, Zeytinyağı Müzesi var.
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Otlu dondurmanın tadına bakmadan dönmeyin.
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Tarihi doku BEYPAZARI GEZİSİ/ANKARA
Aynur Tartan, “Tarihi dokusu, konakları, yaylası ve alışveriş noktalarıyla Ankara’nın en güzel durağı” yorumunu yaptı.
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Osmanlı dönemi nostaljisi garanti! Hıdırlık Tepesi’ne çıkın, müzeleri gezin, konakları turlayın.
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Güveç, sarma ve baklavasıyla Beypazarı lezzetlerini de tadın.
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Rumelihisarı'na karşı LACİVERT RESTORAN/İSTANBUL
Bayramda mis gibi Boğaz havasında, Rumelihisarı’na karşı brunch keyfi ya da romantik bir akşam yemeği... 200 çeşidin olduğu brunch sadece pazar günleri var.
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Mehmet Yaşin brunch’ta kuzu etli muhacir böreğini, akşam yemeğinde ise süt danası pirzolayı öneriyor.
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Tarih, doğa ve deniz PHASELİS VE GÜNEY LİMAN/ANTALYA
Phaselis Antik Kenti’ne gidip ‘Işık Ülkesi Likya’nın Pamfilya sınır şehrini görerek geziye başlayın.
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Ardından yemyeşil ormanda yürüyerek Güney Liman’a inin. Sizi doyasıya güneşleneceğiniz bir kumsal ve Akdeniz’in en berrak koylarından biri karşılayacak.
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Her yaşa eğlence FORESTANBUL/İSTANBUL
Parkta her yaştan çocuğun ve yetişkine göre bir sürü aktivite var.
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Tarzan gibi tırmanıp atlayacağınız Macera Parkı’ndan Dev Salıncak’a Paintball’dan Go-Kart ve bisiklete kadar bir sürü seçenek var. Ailecek piknik yapacağınız bir alan da mevcut. Kemerburgaz.