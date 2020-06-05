MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriBütün ülke bu restoranı konuşuyor! Sosyal mesafe için farklı bir yöntem buldu...
GeriSeyahat Bütün ülke bu restoranı konuşuyor! Sosyal mesafe için farklı bir yöntem buldu...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Seyahat
Derleyen: Özlem Köseoğlu / Hürriyet Seyahat Gezgini | Fotoğraflar: Instagram, Alamy
Haber Giriş: 05 Haziran 2020 - 16:14,

Bütün ülke bu restoranı konuşuyor! Sosyal mesafe için farklı bir yöntem buldu...

Tüm dünyada restoranlar ve kafeler, sosyal mesafe kuralı ve sınırlı kapasiteyle yeniden faaliyete geçmeye başladı. Özellikle sosyal mesafeyi ayarlamak, en büyük sıkıntı gibi görülüyordu. Ancak bununla ilgili yaratıcı çözümler üretiliyor. İşte onlardan bazıları...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Tüm dünya artık yavaş yavaş normalleşme aşamasına geçiyor. Özellikle kafe ve restoranlar müşterilerini ağırlamaya başladı. Altın kural sosyal mesafe... Durum böyle olunca çok ilginç önlemler ortaya çıktı...

2Her gün tek kişiye servis veren restoran / İsveç
Abone Olgoogle-news

Her gün tek kişiye servis veren restoran / İsveç

Bord för En isimli restoran, İsveç’te bir tarlanın ortasında yer alıyor ve bu mekandaki yemek servisi direklere bağlanmış ipli bir sistemin üzerindeki sepetle yapılıyor.

3
Abone Olgoogle-news

Bu restoranda, yemek her gün tek bir misafir için hazırlanıyor. Restoran sahibine göre bu şekilde müşterinin, virüsten tamamen uzak tutulması kontrol altına alınmış oluyor. Karantina gerçekleştirilmeyen ülkede, sosyal mesafeye yine de dikkat edilmeye çalışılıyor.

4Washington’da boş masalara mankenler / Amerika
Abone Olgoogle-news

Washington’da boş masalara mankenler / Amerika

Washington, Virginia’da sosyal mesafeye göre tekrar dizayn edilen Inn at Little Washington isimli bir restoran, boş masalara 1940 senesinin kıyafetleri giydirilmiş mankenler oturtmayı uygun buldu.

5
Abone Olgoogle-news

Restoranın şefi, mankenleri temin etmede ve tasarımlarını hazırlamada yerel bir tiyatro firması ile çalışmış. Mayıs sonunda açılan restoranlarda garsonlar, hem gerçek hem de sahte müşterilere servis yapıyor.

6Sera edasıyla tasarlanmış masalar / Hollanda
Abone Olgoogle-news

Sera edasıyla tasarlanmış masalar / Hollanda

Amsterdam’daki bir restoranda sera gibi cam bir fanusun içinde yemek yerken aynı zamanda hemen dibinizdeki nehir manzarasının da tadına varabiliyorsunuz.

7
Abone Olgoogle-news

Mediamatic Eten isimli restoranın dış mekanına yerleştirilen masalar, hem güzel bir görüntü veriyor hem de müşterilerin gayet güvenilir bir şekilde birbirlerinden sosyal mesafeli olarak oturmasına olanak sağlıyor. Siparişler, garsonlar tarafından müşterilerle direk kontak kurulmadan uzun bir ahşap panoda servis ediliyor.

8Kartondan insan siluetleri / Avustralya
Abone Olgoogle-news

Kartondan insan siluetleri / Avustralya

Five Dock Dining isimli restoranın sahibi, müşterilerinin kendilerini rahat hissetmesi için sosyal mesafeyi koruyacak şekilde kartondan insan siluetleri koymayı uygun görmüş.

9
Abone Olgoogle-news

Sidney’de restoranların ve kafelerin maksimum 10 misafir almasına izin verdiği için kartonların görüntülerine ilave olarak ayrıca cır cır konuşmaları da hoparlörlerden verilecek. Böylece gerçek insan müşteriler, kendilerini boş bir restoranda yemek yiyor gibi hissetmekten uzak olacaklar.

10Müşterilere eşlik eden oyuncak pandalar / Tayland
Abone Olgoogle-news

Müşterilere eşlik eden oyuncak pandalar / Tayland

İlk yapılan düzenlemelerle her masada tek bir sandalyenin bulunduğu Maison Saigon restoranının sahibi, bu durumun mekanı ıssız ve boş gösterdiğini düşünmüş ve müşterilerin nereye oturup oturamayacağını belirleyen pandalar koymaya karar vermiş.

11
Abone Olgoogle-news

Sosyal mesafeyi korumak amacıyla oturtulan pandaların, bu şekilde misafirlerin, kendilerini yalnız olmaktan uzak hissedeceği düşünülmüş.

12Plastik bariyerle ayrılan restoranlar / Tayland
Abone Olgoogle-news

Plastik bariyerle ayrılan restoranlar / Tayland

Penguin Eat Shabu isimli restoran, masaların arasında plastik bariyerler eklemiş. Tayland, Mayıs başında, karantinayı biraz gevşetmiş olsa da kafe ve restoranlarda sıkı kurallar yürütülmeye devam ediliyor.

13
Abone Olgoogle-news

Penguin Eat Shabu’da da müşterilerin birbirleriyle direk iletişimini engelleyen plastik bariyerler tasarlanmış.

14Büyük tampon simitlerle, eğlenceli bar deneyimi / Amerika
Abone Olgoogle-news

Büyük tampon simitlerle, eğlenceli bar deneyimi / Amerika

Okyanus ülkesinde, sosyal mesafeyi korumak adına tasarlanan masalar, ince metal boruların altındaki tekerlekler üzerinde duruyor. Çarpışan arabalar gibi çalışan masalarda, müşteriler tampon masa sayesinde birbirlerinden sosyal mesafe durumunda uzak durmuş oluyor. Restoranın sahibi ise bu tasarımın insanları güldüreceğini ve biraz olsun umut vereceğini düşünmüş.

15Sosyal mesafeyi sağlayan dev taçlar / Almanya
Abone Olgoogle-news

Sosyal mesafeyi sağlayan dev taçlar / Almanya

Almanya’daki bir restoranında, sosyal mesafeyi korumak amacıyla dev taçlar ortaya çıktı. Kartondan yapılmış olan her bir dev taç, 6 adım çapında bulunuyor ve böylece müşteriler, sosyal mesafeyi korumuş oluyor.

16Köpük deniz makarnası takılı şapkalar / Almanya
Abone Olgoogle-news

Köpük deniz makarnası takılı şapkalar / Almanya

Müşterilerinin birbirlerine yaklaşmasını engellemek için köpük deniz makarnası takılmış şapkalar veren Kuzey Almanya’nın Schwerin şehrindeki Rothe Kafe müşterileri, dışarıda oturup içeceklerini yudumlarken oldukça renkli görüntüler ortaya çıkıyor.

17
Abone Olgoogle-news

Kafenin sahibi, her zaman denizde ya da havuzda görmeye alışkın olduğumuz bu köpükler ile sosyal mesafeyi korumaya çalışmış. RTL’ye konuşan Jaqueline Rothe, bunun esprili ve eğlenceli bir yöntem olduğunu ve ayrıca müşterilerin de bu durumu benimsediğini anlatmış. Bu durum, ne kadar eğlenceli olsa da aynı zamanda sosyal mesafeyi korumanın ne kadar zor olduğunu gözler önüne seriyor aslında.

18Müşterilerin nereye oturacağını kolaylaştıran karton ejderhalar / Tayland
Abone Olgoogle-news

Müşterilerin nereye oturacağını kolaylaştıran karton ejderhalar / Tayland

Yemyeşil karton ejderhalar, The Bar-B-Q Plaza restoranda adeta müşteri edasıyla masalarda oturuyor. Peki, bu kartondan yapılmış ejderhalar, sosyal mesafeyi korumaya nasıl yardımcı oluyor?

19
Abone Olgoogle-news

Müşteriler, sosyal mesafe göz önüne alınarak sıralanan ejderhaların olmadığı sandalyelere oturuyor. Bu restoranda, sosyal mesafeyi sağlamak için normalde önlü arkalı oturan müşteriler, aralarına ejderhaların girmesiyle ayrı bir şekilde ve sosyal mesafeli oturmuş oluyorlar.

20Heart Attack Grill / Amerika
Abone Olgoogle-news

Heart Attack Grill / Amerika

Restoran bir hastane konseptinde düzenlenmiş ve hemşire kıyafetli garsonlar ve doktor önlükleriyle patronlar hizmet veriyor. Ayrıca giden müşteriler de hastane önlükleri giyiyorlar.

21Modern Toilet / Tayvan
Abone Olgoogle-news

Modern Toilet / Tayvan

Tayvan'daki bu restoranın konsepti çok farklı... Restorandaki her şey klozet, musluk, küvet ve dışkı temasına dayanıyor. En kötü yemek muhtemelen minyatür bir tuvalet şeklindeki kabın içinde sunulmuş yumuşak çikolatalı dondurma...

22Dinner in the Sky / Belçika
Abone Olgoogle-news

Dinner in the Sky / Belçika

Yaklaşık 46 metre yükseklikte müşterilerine hizmet veren bu restoran, 40 farklı ülkede faaliyet gösteriyor. müşterilerine sunduğu yemekler konusunda uzmanlaşmış.

23De Kas / Hollanda
Abone Olgoogle-news

De Kas / Hollanda

2001 yılında yıkılması öngörülen Amsterdam'daki eski bir sera De Kas, yirmi altı metre yüksekliğinde bir cam bina. Michelin yıldızlı Şef Gert Jan Hageman tarafından bu bina restorana dönüştürülerek kurtarılmış.

24Bubble Room / Ameirka
Abone Olgoogle-news

Bubble Room / Ameirka

1979'da açılan bu restoran, 1930'lu ve 1940'lı yılların klasik oyuncaklarıyla süslendi, küçük, tek odalı bir yer olarak başladı ve bugün, ortaya çıkardığı evin üç katını da kapsayan çok geniş bir restoran haline geldi.

25Snow Castle Restaurant / Finlandiya
Abone Olgoogle-news

Snow Castle Restaurant / Finlandiya

Son yıllarda buzdan oyma oteller ve restoranlar trend haline geldi. Bunlardan en meşhuru Finlandiya'da bulunuyor. Her yıl ocak ayının sonuna doğru hizmet vermeye başlayan restoranın buzdan oyma masalarında yaklaşık eksi 5 derece sıcaklıkta yemek keyfi yaşanıyor.

26Ithaa Undersea Restaurant / Rangali Adası
Abone Olgoogle-news

Ithaa Undersea Restaurant / Rangali Adası

Maldivler Denizin içinde 5 metre derinlikte bulunan restoranda camdan duvarlar sayesinde deniz dalgalarını, balıkları, mercanları, köpekbalıklarını ve daha birçok deniz canlısını izlemek mümkün.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi