Kafe ve restoranlarda yeni dönem.. Sosyal mesafe için uygulanan yöntemler şaşırttı

Kafenin sahibi, her zaman denizde ya da havuzda görmeye alışkın olduğumuz bu köpükler ile sosyal mesafeyi korumaya çalışmış. RTL’ye konuşan Jaqueline Rothe, bunun esprili ve eğlenceli bir yöntem olduğunu ve ayrıca müşterilerin de bu durumu benimsediğini anlatmış. Bu durum, ne kadar eğlenceli olsa da aynı zamanda sosyal mesafeyi korumanın ne kadar zor olduğunu gözler önüne seriyor aslında.