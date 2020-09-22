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Seyahat
İHA
Haber Giriş: 22 Eylül 2020 - 14:11 | 

Bu otele gelen selfie çekmeden gitmiyor

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan Selfie otele konaklamaya gelen yerli ve yabancı turistler bu otelden selfie çekmeden gitmiyor.

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Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bulunan Selfie Otele gelen yerli ve yabancı turistler selfie çekinmeden otelden ayrılmamaları dikkatlerden kaçmıyor.

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Otelin girişinde başlayan fotoğraf çekinme alanları otel içerisinde de adına uygun şekilde selfie çekinmek için hazırlanan dekorların olması büyük ilgi çekiyor.

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Yerli ve yabancı turistleri selfie çekinmeden otellerinden ayrılmadıklarını ifade eden Pazarlama Müdürü Kübra Özkul, Kapadokya’nın selfie diyarı olduğunu söyledi.

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Özkul, “Selfie ismi bildiğiniz üzere uluslararası anlamda da aynı anlamı taşıyan bir kelime olduğu için herkese, her milletten her yaş grubuna hitap edebilmek için otelimizin ismini Selfie tercih ettik.

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Otelimiz bölge ile iç içe oluşu, hem nostaljiyi yansıtırken hem şık dokunuşlarla moderne de atıfta bulunmasıyla konsept olarak he köşesinde selfie çekebileceğiniz bir oteldir.

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Yerli ve yabancı turistler selfie ile ilgili biliyorsunuz günümüzde herkes her yaşadığı anı selfie çekerek gününü ölümsüzleştirmeye çalışıyor. Yediği yemekten tutunda gittiği yere kadar fotoğraf çekiyor.

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Bizim otelimizde de butik özelliği olduğu için misafirlerimiz her anı fotoğraflama güdüsüyle hareket ediyor. Çünkü Kapadokya bir selfie diyarı ve bu otele gelen selfie çekmeden gitmiyor” şeklinde konuştu.

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