MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriBozkırın ortasındaki güzel: Ulaş Gölü
GeriSeyahat Bozkırın ortasındaki güzel: Ulaş Gölü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 16 Kasım 2020 - 13:13 | 

Bozkırın ortasındaki güzel: Ulaş Gölü

"Ulusal Önemi Haiz Sulak Alan" olarak tescillenen Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Ulaş Gölü, sonbaharda sunduğu doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini cezbediyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

İç Anadolu Bölgesi'nde yerli ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapan önemli sulak alanlarından Ulaş Gölü, sonbahardaki doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor.

2
Abone Olgoogle-news

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 20 yıldır Kızılırmak'ın bir kolu olan Tecer Irmağı'ndan taşınan suyla hayat bulan ve 2016 yılında "Ulusal Önemi Haiz Sulak Alan" olarak tescillenen Ulaş Gölü, bozkırın ortasında vahayı andıran görünümüyle yılın her mevsimi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

3
Abone Olgoogle-news

Çevre il ve ilçelere yakınlığından dolayı çevresi mesire alanı olarak da kullanılan göl, yerli ve göçmen kuşların barındığı önemli sulak alanlardan biri olarak biliniyor.

4
Abone Olgoogle-news

Sonbaharda renk cümbüşüne bürünen göl, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kalabalıktan uzak doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

5
Abone Olgoogle-news

Balık tutmak ve piknik yapmak için göle gelen misafirler, buradaki tesisten de yararlanabiliyor.

6
Abone Olgoogle-news

Göle sık sık gezmeye geldiğini belirten Gökhan Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ulaş'ın merkezinde yer alan göl, Sivas'a da 35 kilometre gibi çok yakın bir mesafede. Dolayısıyla yılın her mevsimi ziyaretçi akınına uğruyor." dedi.

7
Abone Olgoogle-news

Güneş, gölün sonbaharda da muhteşem güzellikte olduğunu belirterek "Ayrıca burası hem göçmen kuşların hem de nesli tükenmekte olan elmabaş, kılkuyruk gibi ördeklerin barındığı bir yer.

8
Abone Olgoogle-news

Gölün çevresindeki sosyal tesis de halkın hizmetinde. Herkesin görmesini tavsiye ederim." diye konuştu.

9
Abone Olgoogle-news

Gölde balık tutarak zaman geçirdiğini anlatan Erol Güllü de göl çevresindeki geniş sazlıklar ve ağaçların sonbaharda ayrı bir güzelliğe büründüğünü ifade etti.

10
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi