Seyahat Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy Haber Giriş: 03 Kasım 2020 - 12:35 | 03 Kasım 2020 - 13:09

Birbirinden ilginç terk edilmiş kasabalar... Hepsi bir zamanlar çok popülerdi

Dünya çapında doğal afetlerden ya da başka sebeplerden boşaltılan veya terk edilmiş birçok şehir bulunmakta. Bu terk edilmiş kasaba ve şehirler sanki devasa zaman kapsülleri gibiymiş gibi hissettiriyor. Gezgin ve fotoğrafçıların gözdesi olan birbirinden ilginç terk edilmiş kasabaları sizin için sıraladık.